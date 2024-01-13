Ο Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος κέρδισε σήμερα Σάββατο τις προεδρικές εκλογές στην Ταϊβάν, χαιρέτισε μπροστά σε υποστηρικτές του «ένα νέο κεφάλαιο στη δημοκρατία» του νησιού, παρά τις απειλές του Πεκίνου που διεκδικεί την κυριαρχία του. Ο Λάι, 64 ετών, είχε χαρακτηρισθεί «σοβαρός κίνδυνος» από το Πεκίνο επειδή το κόμμα του διακηρύσσει ότι το νησί είναι ντε φάκτο ανεξάρτητο. Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της, είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να κάνουν «τη σωστή επιλογή», με το στρατό της να υπόσχεται να «συντρίψει» οποιαδήποτε διάθεση για «ανεξαρτησία».

«Θέλω να ευχαριστήσω το λαό της Ταϊβάν επειδή έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στη δημοκρατία μας», δήλωσε σε ομιλία του μετά τη νίκη, καθώς «λέμε στη διεθνή κοινότητα πως ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό, θα είμαστε με την πλευρά της δημοκρατίας».

Ο Λάι άφησε αιχμές για το Πεκίνο, λέγοντας πως ο πληθυσμός «αντιστάθηκε με επιτυχία στις προσπάθειες εξωτερικών δυνάμεων να επηρεάσουν αυτές τις εκλογές». Η Κίνα τον είχε αποδοκιμάσει και χαρακτηρίσει «σοβαρό κίνδυνο» εξαιτίας των θέσεών του υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν.

«Χάρη στη δράση μας, ο λαός της Ταϊβάν αντιστάθηκε με επιτυχία στις προσπάθειες εξωτερικών δυνάμεων να επηρεάσουν αυτές τις εκλογές», δήλωσε απευθυνόμενος στους οπαδούς του, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο ο ταϊβανικός λαός έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον πρόεδρό του».

Ο Λάι υποσχέθηκε ακόμα να «προστατεύσει την Ταϊβάν από τις απειλές και τους εκφοβισμούς της Κίνας».

«Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την Ταϊβάν από τις συνεχείς απειλές και τους συνεχείς εκφοβισμούς της Κίνας», δήλωσε ενώ υποσχέθηκε εντούτοις ότι θα «συνεχισθούν οι ανταλλαγές και η συνεργασία με την Κίνα», επαναλαμβάνοντας την επιθυμία του για συνομιλίες «βασισμένες στην αξιοπρέπεια και την ισότητα».

Απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ταϊβάν, ο Λάι Τσινγκ-τε του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) κέρδισε στις σημερινές εκλογές το 40,2% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, με καταμετρημένες τις ψήφους από το 98% των εκλογικών τμημάτων.

Ο κύριος αντίπαλος του Λάι, ο 66χρονος Χου Γιου-ιχ, υποψήφιος του Κουομιντάνγκ (KMT), το οποίο προτείνει μια προσέγγιση με το Πεκίνο, έλαβε 33,4% των ψήφων, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Νωρίς το βράδυ αναγνώρισε την ήττα του ενώπιον των οπαδών του: «Σέβομαι την τελική απόφαση του ταϊβανικού λαού» και «συγχαίρω τον Λάι Τσινγκ-τε και την Χσιάο Μπι-χιμ (σ.σ.: η συνυποψήφιά του) για την εκλογή τους, ελπίζοντας ότι δεν θα απογοητεύσουν τις προσδοκίες του ταϊβανικού λαού».

Ο τρίτος υποψήφιος, ο 64χρονος Κο Γουέν-τζε του μικρού Λαϊκού Κόμματος της Ταϊβάν (TPP), έρχεται τρίτος με 26,4%. Παραδέχθηκε και αυτός την ήττα του.

Οι Ταϊβανοί ψηφίζουν επίσης για την ανανέωση των 113 εδρών του κοινοβουλίου, όπου το DPP ενδέχεται να χάσει την πλειοψηφία του.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) σ' αυτό το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 180 χιλιομέτρων από τις κινεζικές ακτές και χαιρετίζεται ως πρότυπο δημοκρατίας στην Ασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.