Το υπό σημαία των Νησιών Μάρσαλ ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, που κατελήφθη την Πέμπτη από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, εντοπίσθηκε ανατολικά του ιρανικού νησιού Κεσμ, ανέφερε σε καταχώρισή της στην πλατφόρμα X η υπηρεσία TankerTrackers.com.

Το Ιράν κατέλαβε το St Nikolas, το οποίο ήταν φορτωμένο με ιρακινό αργό με προορισμό την Τουρκία, σε αντίποινα για την κατάσχεση πέρυσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ίδιο σκάφος του ιρανικού πετρελαίου που μετέφερε τότε, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ελληνόκτητο, ασφαλισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και με σημαία των Νησιών Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο Suezmax ST NIKOLAS ... φορτωμένο με 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο, εντοπίσθηκε σήμερα ανατολικά του Νησιού Κεσμ του Ιράν... το AIS (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης πλοίων) είναι εκτός λειτουργίας», ανέφερε σήμερα Σάββατο σε καταχώρισή της η TankerTrackers.

The Greek-owned, UK-insured and Marshall Islands-flagged Suezmax tanker ST NIKOLAS (9524475), laden with 1 million barrels of Iraqi crude oil, has been located today east of Qeshm Island, Iran. She was hijacked two days ago in the Gulf of Oman by the Iranian Navy. AIS is offline. pic.twitter.com/xMzLmCAIRA — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 13, 2024

Οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει το πλοίο σε μια επιχείρηση για την επιβολή κυρώσεων όταν έφερε το όνομα Suez Rajan. Το Ιράν είχε προειδοποιήσει πως η ενέργεια αυτή δεν θα έμενε αναπάντητη.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει την Πέμπτη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού στην οποία αναφερόταν ότι το δεξαμενόπλοιο St Nikolas βρισκόταν καθ' οδόν προς ιρανικά λιμάνια.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως η κατάληψη του St Nikolas συμπίπτει με εβδομάδες επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης με στόχο τις οδούς της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Βίντεο από την επιχείρηση κατάληψης του δεξαμενόπλοιου έδωσε στην δημοσιότητα η τηλεόραση του Ιράν:

🚨 Scenes from Iranian television of the seizure of the American oil tanker by the Iranian Navy pic.twitter.com/HRqKq7D5M0 — Dr.Zeid Moustapha (@Drzeidmoustapha) January 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

