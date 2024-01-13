Τα επίσημα, τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Σερβία στις 17 Δεκεμβρίου, όπως επίσης και την κατανομή των 250 εδρών στη βουλή, ανακοίνωσε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τις επαναληπτικές εκλογές σε 28 εκλογικά τμήματα και την εξέταση όλων των ενστάσεων, η επιτροπή έκρινε ότι η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του Αλεξάνταρ Βούτσιτς έλαβε το 46,75% των ψήφων και καταλαμβάνει 129 έδρες.



Ο συνασπισμός «Η Σερβία ενάντια στη βία», που συνθέτουν κεντροδεξιά και κεντροαριστερά κόμματα, έλαβε ποσοστό 13,66% και εκλέγει 65 βουλευτές. Με 18 βουλευτές θα εκπροσωπηθεί στη βουλή το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας (SPS) του υπουργού Εξωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς που έλαβε το 6,55% των ψήφων. Από δεκατρείς βουλευτές θα έχουν ο δεξιός συνασπισμός «NADA» (5,02%) και το κόμμα «Εμείς-Η φωνή του λαού» (4,69%) του συνομωσιολόγου, αντιεμβολιαστή γιατρού Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς. Στη νέα βουλή οι εθνικές μειονότητες θα εκπροσωπηθούν με 12 βουλευτές. Οι Ούγγροι εξέλεξαν έξι βουλευτές, οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι τέσσερις βουλευτές και από έναν βουλευτή εξέλεξαν η αλβανική μειονότητα και το κόμμα των Ρώσων.

Σημειώνεται ότι η σερβική αντιπολίτευση δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα των εκλογών καταγγέλλοντας νοθεία και ζητάει την επανάληψη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

