Ψυχολογικό πόλεμο στο Ισραήλ επιχειρούν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Οι σιίτες αντάρτες ανήρτησαν στα κοινωνικά μέσα ένα βίντεο που προσομοιώνει μια επίθεση τους σε μια ισραηλινή κοινότητα, μια άσκηση παρόμοια με τις φρικαλεότητες της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.



Στο πρώτου προσώπου βίντεο, οι καταδρομείς των Χούθι, με πλήρη εξάρτυση, μπαίνουν σε ένα κτίριο αφού εισέβαλαν στο ψεύτικο χωριό, με έναν από αυτούς να πυροβολεί και να καταστρέφει μια αφίσα του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.



Μέσα είναι δύο άνδρες ντυμένοι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, τους οποίους οι Χούθι παίρνουν ομήρους προτού τελικά ανατινάξουν το ψεύτικο χωριό.

Περισσότεροι των 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 120 Ισραηλινοί απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

המורדים החות'ים בתימן פרסמו תיעוד מתוך אימון שקיימו - בו הם מדמים השתלטות על יישוב ישראלי, לקיחת בני ערובה ותקיפה של יעדים ישראליים מהאוויר ומהקרקע@kaisos1987 pic.twitter.com/IWCHd4w0Bp — כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2024

Σημειώνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν τη νύχτα νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον καίριων θέσεων των Χούθι, αφότου έπληξαν την προηγούμενη ημέρα περίπου 30 θέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των σιιτών ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, στο στόχαστρο βρέθηκε αεροπορική βάση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Σανάα, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στην πόλη Χοντέιντα.

Καταδρομικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε τα ξημερώματα πυραύλους Tomahawk εναντίον θέσης ραντάρ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Το πλήγμα εξαπέλυσε το USS Carney (DDG 64) χρησιμοποιώντας πυραύλους Tomahawk» στο πλαίσιο της ανάληψης δράσης που σχεδιάστηκε «για να περιορίσει τη δυνατότητα των Χούθι να επιτίθενται σε θαλάσσια σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως «από τις 19 Νοεμβρίου 2023, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να παρενοχλήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αυτές οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν επιθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί βαλλιστικοί πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι κρουζ».

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι τα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου σε στρατιωτική βάση στη Σαναά τα ξημερώματα, δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ικανότητες των Χούθι να συνεχίσουν να εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ από την Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα.

