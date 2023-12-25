Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε απόψε Δευτέρα τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την κοινότητα Μαρίνκα στην ανατολική Ουκρανία, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

«Δεν είναι ακριβές να μιλάμε για κατάληψη της Μαρίνκα», είπε ο εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Στούπουν μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

«Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εντός της πόλης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, είχε ανακοινώσει ότι ο ρωσικός στρατός είχε θέσει υπό τον έλεγχό του το χωριό Μαρίνκα, κοντά στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Η κατάληψη της κοινότητας αυτής, που απέχει 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ, θεωρείται κομβική για τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο, μετά την πτώση της Μπαχμούτ, τον περασμένο Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

