Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε απόψε Δευτέρα τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την κοινότητα Μαρίνκα στην ανατολική Ουκρανία, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.
«Δεν είναι ακριβές να μιλάμε για κατάληψη της Μαρίνκα», είπε ο εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Στούπουν μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
«Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εντός της πόλης», πρόσθεσε.
Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, είχε ανακοινώσει ότι ο ρωσικός στρατός είχε θέσει υπό τον έλεγχό του το χωριό Μαρίνκα, κοντά στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.
Η κατάληψη της κοινότητας αυτής, που απέχει 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ, θεωρείται κομβική για τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο, μετά την πτώση της Μπαχμούτ, τον περασμένο Μάιο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.