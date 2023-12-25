Στην προσαγωγή ενός υπόπτου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση προχώρησαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της Deutsche Welle Ειρήνη Αναστασοπούλου. Φέρεται να είναι εξτρεμιστής ο οποίος ανήκει στο παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν.

Ο προσαχθείς παραμένει κρατούμενος, και μέχρι την Κυριακή η γενική εισαγγελία της Γερμανίας δεν είχε αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη σύλληψή του ή όχι.



