Συναγερμός στη Γερμανία: Προσαγωγή υπόπτου για επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα  

Φέρεται να είναι εξτρεμιστής ο οποίος ανήκει στο παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν

German police

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση προχώρησαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της Deutsche Welle Ειρήνη Αναστασοπούλου. Φέρεται να είναι εξτρεμιστής ο οποίος ανήκει στο παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν.

Ο προσαχθείς παραμένει κρατούμενος, και μέχρι την Κυριακή η γενική εισαγγελία της Γερμανίας δεν είχε αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη σύλληψή του ή όχι.   
 

