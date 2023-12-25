Ο ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του το χωριό Μαρίνκα, κοντά στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Η κατάληψη της κοινότητας αυτής, που απέχει πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ, είναι η σημαντικότερη νίκη για τις ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο, μετά την πτώση της Μπαχμούτ, τον περασμένο Μάιο.

«Η κοινότητα Μαρίνκα (…) απελευθερώθηκε πλήρως σήμερα», είπε ο Σοϊγκού στη συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Η Μαρίνκα είχε μετατραπεί σε φρούριο από τον ουκρανικό στρατό από το 2014, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τους φιλορώσους αυτονομιστές του Ντονέτσκ που κατέλαβαν την ομώνυμη πόλη. Πλέον, οι περισσότερες περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων από την περιοχή κάνουν λόγο για μια «πόλη φάντασμα».

Ο Σοϊγκού είπε ότι «η απελευθέρωση της κοινότητας», που πριν από τον πόλεμο αριθμούσε 10.000 κατοίκους, «περιορίζει τις αμυντικές δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μας δίνει πρόσθετες ευκαιρίες να συνεχίσουμε τη δράση μας προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Πούτιν χαιρέτισε την είδηση, σχολιάζοντας ότι έτσι απομακρύνονται οι ουκρανικές δυνάμεις από το Ντονέτσκ και ο ρωσικός στρατός θα έχει την ευκαιρία «να διευρύνει τη ζώνη των επιχειρήσεών του».

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν εδώ και μήνες να περικυκλώσουν και να καταλάβουν ένα άλλο ουκρανικό οχυρό, την πόλη Αβντιίβκα. Οι αυτονομιστές την είχαν καταλάβει για μικρό χρονικό διάστημα το 2014 αλλά στη συνέχεια ο ουκρανικός στρατός κατασκεύασε οχυρωματικά έργα γύρω από την πόλη, που θεωρείται «πύλη» προς το Ντονέντσκ. Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο Στρατού ανέφερε νωρίς το πρωί σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «εξακολουθούν να απωθούν τον εχθρό στις περιοχές της Μαρίνκα και της Νοβομιχαϊλίφκα».

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια αντίδραση εκ μέρους του Κιέβου για τις ανακοινώσεις του Σοϊγκού.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

