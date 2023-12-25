Ο αρχηγός της σημαντικότερης παραστρατιωτικής οργάνωσης στην Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο οποίος καταζητείτο για διάφορα αδικήματα, παραδόθηκε την Κυριακή στην αστυνομία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο «εχθρός υπ’ αριθμόν 1» , όπως τον χαρακτήριζαν οι αρχές της Πολιτείας, ο Λουίς Αντόνιο ντα Σίλβα Μπράγκα ή «Ζίνιο», διέφευγε από το 2018.

Σε βάρος του είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 12 εντάλματα σύλληψης για εγκληματική δραστηριότητα. Εμφανίστηκε αυτοβούλως στην ομοσπονδιακή αστυνομία του Ρίο, το βράδυ της Κυριακής, συνελήφθη και προφυλακίστηκε.

🗣📣NOTÍCIA: SEGUNDO FONTES DE INFORMAÇÕES, O CHEFE DA MAIOR MILICIA DO ESTADO DO RIO, LUIZ ANTONIO DA SILVA BRAGA, CONHECIDO COMO “ZINHO ”, SE ENTREGOU À POLÍCIA FEDERAL NA TARDE DE ONTEM.

(24/12/2023) pic.twitter.com/6c2TmWHCUk — RIO WAR NEWS (@RIO_WARNEWS) December 25, 2023

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Φλάβιο Ντίνο εξέφρασε την ικανοποίησή του, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, για «άλλο ένα σημαντικό αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς που γίνεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σε άλλες Πολιτείες, για την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων».

Οι παραστρατιωτικές ομάδες που δρουν στη Βραζιλία συγκροτήθηκαν πριν από περίπου 40 χρόνια από πρώην αστυνομικούς, απόστρατους, πυροσβέστες ή ακόμη και δεσμοφύλακες, ως οργανώσεις «αυτοάμυνας» απέναντι στις συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Μολονότι στην αρχή οι κάτοικοι τις έβλεπαν με καλό μάτι, σύντομα άρχισαν τους εκβιασμούς, τη διακίνηση όπλων και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Τα τελευταία χρόνια συνδέονται επίσης με εμπόριο ναρκωτικών. Στα τέλη Οκτωβρίου εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους στις φτωχογειτονιές του Ρίο ντε Τζανέιρο, με πυρπολήσεις λεωφορείων και ένα πυκνό νέφος καπνού να καλύπτει την περιοχή, γεγονός που καταδείκνυε πόσο επικίνδυνες έχουν καταστεί για την πόλη και την εθνική ασφάλεια αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου ότι θα αναπτυχθούν 3.700 στρατιώτες σε λιμάνια και αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί αυτή η «πολύ σοβαρή» βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.