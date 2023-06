Σήμερα η κηδεία του Μπερλουσκόνι - Παρόντες ο εμίρης του Κατάρ και ο Ορμπάν - Πυρετώδεις προετοιμασίες έξω από τον Duomo (φωτογραφίες)

Πυρετώδεις είναι η προετοιμασίες σήμερα στο Μιλάνο καθώς στις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα θα γίνει στον καθεδρικό ναό (Ντουόμο) η κρατική κηδεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 86 ετών.

Η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη, με στρατιωτικές τιμές.

Good morning from Milan, where in a few hours Silvio Berlusconi’s funeral will take place.



It will be a state funeral with military honours - a tribute normally reserved for Popes and military heroes.



Join us on @BBCNews for live coverage pic.twitter.com/J3qgr67goH