Γιατί ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι λεγόταν «Καβαλιέρε» - Τίτλος τιμής και όχι παρατσούκλι 

Στην παγκόσμια πολιτική και επιχειρηματική σκηνή ο Σίλβιο Μπερλουσκούνι ήταν γνωστός ως Καβαλιέρε, «παρατσούκλι» που του έμεινε ακόμα και όταν έπαψε να είναι πράγματι Καβαλιέρε.

#SilvioBerlusconi muore da incensurato. Se c'è un personaggio che ha rappresentato - in tutto e per tutto - lo scontro tra magistratura e politica quello è senza alcun dubbio il Cavaliere, scomparso oggi al San Raffaele all'età di 86 anni. https://t.co/oQqUNlPLEt

«Cavaliere», είναι ο τιμητικός τίτλος του «Ιππότη» ο οποίος απονέμεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας σε επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της οικονομίας της χώρας.

Ο Μπερλουσκόνι, μεγιστάνας των μμε, αθλητικός μεγαλοπαράγοντας και δαιμόνιος επιχειρηματίας που δίχασε την Ιταλία με την αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του, είχε τιμηθεί με αυτόν τον τίτλο.

Διαβάστε ακόμα: Εθνικό πένθος στην Ιταλία για τον θάνατο του Μπερλουσκόνι - Την Τετάρτη στο Μιλάνο η κηδεία του Καβαλιέρε

Όμως το 2014, μετά το σκάνδαλο και την καταδίκη του για φορολογική απάτη, ο Καβαλιέρε επέστρεψε τον τίτλο του.

Τότε, η Εθνική Ομοσπονδία των Ιταλών Ιπποτών έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ότι ο Μπερλουσκόνι ζήτησε ο ίδιος να παυτεί από μέλος της ένωσης, καθώς επίσης και ότι δεν έχει εφεξής την δυνατότητα χρήσης του τίτλου.

Μπορεί ο Μπερλουσκόνι να έπαψε να είναι Ιππότης (κυριολεκτικά δεν ήταν ποτέ) αλλά το … παρατσούκλι του έμεινε.

Με την είδηση του θανάτου του εχθές, οι χρήστες του Twitter έκαναν το Cavaliere trend και αποχαιρέτησαν την χαρισματική αλλά και αμφιλεγόμενη χωρίς αμφιβολία προσωπικότητα της Ιταλίας.

Buon viaggio Cavaliere e grazie per tutte le cose buone che hai fatto per questo paese. Sicuramente qualcuno non sara d’accordo con quanto da me scritto, sinceramente non mi frega niente pic.twitter.com/wqx6CO2UPi