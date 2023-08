Κερδίζει οικονομικά και πολιτικά ο Τραμπ από τις διώξεις εναντίον του Κόσμος 17:19, 15.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια σε 24 ώρες μετά την πρώτη δίωξη