Βίντεο ντοκουμέντο: Το άλμα θανάτου του Franz Reichelt το 1912 από τον πύργο του Άιφελ

Το 1912 οι κινηματογραφικές κάμερες, ακόμα στα σπάργανά τους, κατέγραψαν το άλμα θανάτου του εφευρέτη και ράφτη Franz Reichelt από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Ο Reichelt ήθελε να αποδείξει οπωσδήποτε ότι το αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο που είχε κατασκευάσει λειτουργούσε, και στις 4 Φεβρουαρίου 1912, έκανε το άλμα στο κενό, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος των Παριζιάνων παρακολουθούσε.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Παρά τις προσπάθειες παρευρισκομένων να τον αποτρέψουν ο 33χρονος πήδηξε από την πρώτη πλατφόρμα του πύργου φορώντας την εφεύρεσή του, αν και αρχικά φαίνεται να διστάζει για περίπου μισό λεπτό. Το αλεξίπτωτο απέτυχε να ανοίξει, και έπεσε στο έδαφος από ύψος 57 μέτρων.

