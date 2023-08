Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ένοπλες συγκρούσεις στη Λιβύη Κόσμος 16:33, 15.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το χειρότερο ξέσπασμα ένοπλης βίας που έχει βιώσει η πόλη από τις αρχές του χρόνου