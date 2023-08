Τζόρτζια: Νέα δίωξη στον Τραμπ για προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 Κόσμος 08:07, 15.08.2023 linkedin

Πρόκειται για την τέταρτη ποινική δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους έξι μήνες, εν μέσω της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων προκειμένου να αναδειχθεί ο υποψήφιος της παράταξης για τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024.