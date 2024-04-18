Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη δυτική Κένυα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε στρατιωτικοί, όπως έγινε γνωστό από μια αστυνομική πηγή.

BREAKING: A helicopter carrying Kenya CDF Francis Ogolla crashes in Cheptulel, West Pokot.#UrbanUpdates pic.twitter.com/ZBG15TOk0U April 18, 2024

Άλλοι τρεις στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο, πρόσθεσε η ίδια πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Φράνσις Ομόντι Ογκόλα, επέβαινε στο ελικόπτερο αυτό. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στην επαρχία Ελγκέγιο-Μαρακουέτ, είπε ο εκπρόσωπος της κενυατικής προεδρίας Χουσέιν Μοχάμεντ, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες για τα αίτια και τα θύματα. Ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο συγκάλεσε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας απόψε στο προεδρικό μέγαρο του Ναϊρόμπι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άιζακ Μουάουρα ανέφερε σε ανάρτησή του ότι σύντομα θα εκδοθεί μια ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Τουλάχιστον δέκα στρατιωτικοί σκοτώθηκαν τον Ιούνιο του 2021 όταν το ελικόπτερό τους συνετρίβη κατά την προσγείωση κοντά στο Ναϊρόμπι.

