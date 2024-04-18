Το αμερικανικό Κογκρέσο εξετάζει εκ νέου μια απαγόρευση του TikTok

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θα εξετάσει εκ νέου το Σάββατο ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, εάν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν διαρρήξει τους δεσμούς του με τη μητρική εταιρεία του ByteDance και ευρύτερα με την Κίνα.

Το μέτρο συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά κειμένων που στοχεύουν να αποδεσμεύσουν κεφάλαια για το Ισραήλ, την Ταϊβάν και την Ουκρανία, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει την έγκρισή του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Το νομοσχέδιο θα υποχρέωνε την ByteDance, τη μητρική εταιρεία του TikTok, να πουλήσει την εφαρμογή εντός κάποιων μηνών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλειόταν από τα καταστήματα εφαρμογών της Apple και της Google στις ΗΠΑ.

Θα έδινε επίσης στον Αμερικανό πρόεδρο την εξουσία να ορίσει και άλλες εφαρμογές ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, στην περίπτωση που ελέγχονται από μια χώρα που θεωρείται εχθρική προς τις ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο επικρίθηκε έντονα από το TikTok.

«Είναι λυπηρό που η Βουλή των Αντιπροσώπων χρησιμοποιεί το πρόσχημα μιας σημαντικής εξωτερικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για να περάσει για μία ακόμη φορά ένα σχέδιο απαγόρευσης που θα παραβίαζε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης 170 εκατομμυρίων Αμερικανών», δήλωσε ένας εκπρόσωπος τύπου της εφαρμογής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το TikTok βρίσκεται εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών, με πολλούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η πλατφόρμα σύντομων βίντεο επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους χρήστες του στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επανέλαβε την «ανησυχία» του σχετικά με το TikTok κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στις αρχές Απριλίου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη εγκρίνει ένα κείμενο στα μέσα Μαρτίου που προβλέπει την απαγόρευση της εφαρμογής, όμως το κείμενο παραμένει έκτοτε σε κοινοβουλευτική αναμονή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.