Η Αργεντινή στρέφεται στη Δύση και επιδιώκει να γίνει εταίρος του ΝΑΤΟ

Η Αργεντινή ζήτησε από το ΝΑΤΟ να γίνει ένας από τους «παγκόσμιους εταίρους» της συμμαχίας για την ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Λουίς Πέτρι, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Αργεντινή ανακοίνωσε σήμερα την αγορά 24 αμερικανικών μαχητικών F-16 από την Δανία, μια συμφωνία που υποστηρίχθηκε από την Ουάσιγκτον.

Ο Πέτρι συναντήθηκε με τον αναπληρωτή γραμματέα του ΝΑΤΟ στρατηγό Μιρτσέα Γκεοάνα στον οποίο παρέδωσε επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον της Αργεντινής να γίνει ένας εταίρος, έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα μηνυμάτων Χ.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, οι παγκόσμιοι εταίροι συνεργάζονται με τα μέλη της συμμαχίας, για παράδειγμα μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και συμμετέχοντας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αυτή τη στιγμή στους παγκόσμιους εταίρους του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβάνονται η Αυστραλία, η Κολομβία, το Ιράκ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μογγολία, η Νέα Ζηλανδία και το Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

