Κέιτ Μίντλετον: Πότε γυρίστηκε το δίλεπτο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο

Το δίλεπτο βίντεο της Κέιτ Μίντλετον η οποία γνωστοποιεί πως έχει διαγνωσθεί με καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημιοθεραπείες, ηχογραφήθηκε στο Windsor την περασμένη Τετάρτη από το BBC Studios, το τμήμα παραγωγής του BBC.

Αλλά το BBC News, το οποίο είναι ξεχωριστό από τα στούντιο του BBC, ενημερώθηκε για την ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα από το Παλάτι του Κένσινγκτον ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

Η βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Σάρα Κάμπελ, επισημαίνει ότι το BBC δεν είχε καμία συντακτική ανάμειξη στο μήνυμα και δεν έκανε καμία τροποποίηση στη δήλωση.

Τα στούντιο του BBC εξέδωσαν μια δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι παρείχαν υπηρεσίες παραγωγής για την ηχογράφηση και ανέφεραν: «Θα θέλαμε να ευχηθούμε στην Αυτού Βασιλική Υψηλότητα ταχεία ανάρρωση».

