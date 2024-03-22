Πώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έμαθε ότι η Κέιτ έχει καρκίνο

Σε αποκαλύψεις για το πότε και πώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον έχει καρκίνο, προχώρησε η Daily Mail. Όπως αναφέρει ο πρίγκιπας της Ουαλίας το έμαθε λίγο πριν παρευρεθεί στο μνημόσυνο του Βασιλιά Κωνσταντίνου στις 27 Φεβρουαρίου.

Η απουσία του από την εκδήλωση στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, αλλά η σημερινή αποκάλυψη για την υγεία της πριγκίπισσας εξηγεί γιατί ο Ουίλιαμ δεν έδωσε το παρών στην τελετή εκείνη την ημέρα ενώ ήταν προγραμματισμένο να παραστεί. Τότε είχε αποδώσει την απουσία του σε «προσωπικούς λόγους».

Η Κείτ Μίντλετόν έκανε γνωστό πως έχει καρκίνο και υποβάλλεται σε χημιοθεραπείες το βράδυ της Παρασκευής έπειτα από έντονη φημολογία που κυκλοφορούσε για την κατάσταση της υγείας της. Υπενθυμίζεται πως το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε αρχικά ανακοινώσει πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έχει καρκίνο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει ήδη προσαρμόσει τα βασιλικά του καθήκοντα για να αφιερώσει ακόμη περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του μετά την πρώτη εισαγωγή της Κέιτ στην κλινική του Λονδίνου τον περασμένο Ιανουάριο.



