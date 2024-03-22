ΗΠΑ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ευθύνεται η Ουκρανία για το μακελειό στη Μόσχα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι "οι σκέψεις του είναι στα θύματα της φρικτής επίθεσης" που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, δήλωσε εκπρόσωπος, επικαλούμενος "φρικτές και δύσκολες εικόνες" από το σημείο των πυροβολισμών.

"Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν "να έχουν περισσότερες πληροφορίες".

Ο Κίρμπι δήλωσε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος "δεν έχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι η Ουκρανία ή Ουκρανοί εμπλέκονται" στην επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα.

"Θα συμβούλευα να μην υπάρξει, σε τόσο πρώιμο στάδιο, σύνδεση με την Ουκρανία" δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.