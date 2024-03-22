Η «ώρα μηδέν» για τη Ράφα πλησιάζει... Σχεδόν δύο εκατομμύρια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει τα σχέδιά του για χερσαία επίθεση, δίχως να λαμβάνει υπόψιν τις διεθνείς αντιδράσεις.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ και η συνάντηση που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπεσε στο κενό. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει ήδη ανάψει το πράσινο φως για τη χερσαία επίθεση στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι εκεί έχουν βρει καταφύγιο ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Τονίζει, δε, ότι δίχως χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, δεν μπορεί να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να νικηθεί το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς χωρίς να προχωρήσει ο ισραηλινός στρατός στη Ράφα. «Και του είπα ότι ελπίζω ότι θα το κάνουμε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, αλλά αν χρειαστεί - θα το κάνουμε μόνοι μας», τόνισε.

Η αντίδραση του Άντονι Μπλίνκεν ήταν άμεση. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «κίνδυνο ολέθρου» στην περιοχή και για «περαιτέρω απομόνωση του Ισραήλ», αν το Τελ Αβίβ υλοποιήσει τις εξαγγελίες του και πραγματοποιήσει τη χερσαία επίθεση στην περιοχή της Ράφα.

«Οι ΗΠΑ συμμερίζονται τους στόχους του Ισραήλ να νικήσουν τη Χαμάς και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ». Ωστόσο, συνέχισε: «μια μεγάλη στρατιωτική χερσαία επιχείρηση στη Ράφα δεν είναι ο τρόπος να γίνει. Κινδυνεύει να σκοτώσει περισσότερους αμάχους. Κινδυνεύει να προκαλέσει όλεθρο με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κινδυνεύει να απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ σε όλο τον κόσμο και να θέσει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και τη θέση του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία τόνισε στο Reuters ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν οι άμαχοι από τη Ράφα. «Δεν έχουν πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να είναι ασφαλείς», είπε η Χάρις στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για το ταξίδι στο Πουέρτο Ρίκο και τη Φλόριντα.

Έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Γάζα και την επικείμενη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα επικρατεί και στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής, οι «27» δήλωσαν την ανάγκη παροχής βοήθειας στους αμάχους Παλαιστίνιους, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ως λύση τη δημιουργία δύο κρατών στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.