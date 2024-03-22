Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους για το 2024, με ψήφους 286 υπέρ και 134 κατά, οι περισσότερες από τους Δημοκρατικούς, προκαλώντας την οργή των συντηρητικών, που απειλούν να καθαιρέσουν τον πρόεδρο του σώματος Μάικ Τζόνσον.

Η βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως κατέθεσε πρόταση για την απομάκρυνση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, κατηγορώντας τον για «προδοσία».

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πρόεδρο», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τον πρόεδρο, που βρίσκεται στη θέση αυτή από τον Οκτώβριο, ότι βρίσκεται «στην αγκαλιά των Δημοκρατικών».

Το Κογκρέσο, εντούτοις, πρέπει με κάθε τίμημα να εγκρίνει αυτόν τον προϋπολογισμό ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τα μεσάνυχτα, προκειμένου να αποφύγει μια μερική αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όμως, το χρονοδιάγραμμα είναι ακόμη ασαφές σχετικά με τη διεξαγωγή μιας ψηφοφορίας στη Γερουσία, τροφοδοτώντας τους φόβους μιας παράλυσης, ακόμα και προσωρινής, του ομοσπονδιακού κράτους, το γνωστό "shutdown".

Είναι πολύ σύνηθες να συνάπτονται συμφωνίες της τελευταίας στιγμής στο Κογκρέσο και ειδικά σε θέματα προϋπολογισμού.

Ωστόσο, εργαζόμενοι σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί για τον κίνδυνο ενός «λουκέτου».

«Ας τελειώσουμε τη δουλειά σήμερα», προέτρεψε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Διαδικασία Καθαίρεσης

Ο κατάλογος των ενδεχόμενων επιπτώσεων ενός "shutdown" του κράτους είναι μακρύς: στρατιωτικοί και υπάλληλοι της ασφάλειας των μεταφορών απλήρωτοι, διοικήσεις ακινητοποιημένες, «πάγωμα» ορισμένων βοηθημάτων.

Μια κατάσταση διόλου δημοφιλής για τους Αμερικανούς με τις περισσότερα επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις αρχές της εβδομάδας.

Οι ΗΠΑ αγωνίζονται εδώ και μήνες για την τελική έγκριση ενός προϋπολογισμού, έχοντας εμπλακεί σε κομματικές διαμάχες μεταξύ του στρατοπέδου του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και ορισμένων Ρεπουμπλικανών που τάσσονται υπέρ μιας πολύ αυστηρής δημοσιονομικής ορθοδοξίας.

Οι συντηρητικοί κατήγγειλαν σήμερα σθεναρά τη συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ του Λευκού Οίκου και της ηγεσίας του Κογκρέσου, η οποία τέθηκε σε ψηφοφορία.

«Πρόκειται για μια άθλια επίθεση σε βάρος του αμερικανικού λαού», δήλωσε η βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, στενή σύμμαχος του Τραμπ, λίγα λεπτά προτού καταθέσει την πρότασή της για την απομάκρυνση του προέδρου του Σώματος, Μάικ Τζόνσον, μέλους του κόμματός της.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Κέβιν ΜαΚάρθι είχε εμπλακεί σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, πριν από κάποιους μήνες. Ο 50χρονος είχε καθαιρεθεί κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής ψηφοφορίας τον Οκτώβριο, καθώς είχε κατηγορηθεί από κοινοβουλευτικούς προσκείμενους στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υπερασπιζόταν τα συμφέροντα του κόμματός του.

Περικοπές των κονδυλίων για την Unrwa

Εφόσον εγκριθεί, το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα θα παρατείνει τον προϋπολογισμό έως το τέλος του οικονομικού έτους, ήτοι την 30η Σεπτεμβρίου.

Αυτό το κείμενο των 1.012 σελίδων, καρπός πολύ έντονων διαπραγματεύσεων, περιλαμβάνει μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο εξωτερικό.

Το κείμενο απαγορεύει κάθε άμεση χρηματοδότηση των ΗΠΑ στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες Unrwa, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης από τότε που το Ισραήλ κατηγόρησε στα τέλη Ιανουαρίου 12 από τους περίπου 13.000 υπαλλήλους της στη Γάζα ότι ενεπλάκησαν στην πολύνεκρη επίθεση την 7η Οκτωβρίου της Χαμάς.

Το σχέδιο να απαγορευτούν οι αμερικανικές χρηματοδοτήσεις στην Unrwa επικρίθηκε σφόδρα από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Θα καταψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη βοήθεια προς τα παιδιά στη Γάζα, τα οποία πεθαίνουν από την πείνα», ανακοίνωσε ο προοδευτικός βουλευτής Ρο Κάνα σε ένα μήνυμά του στο Χ.

Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε σήμερα περιλαμβάνει επίσης εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την Ταϊβάν.

Όπως και μέτρα που συνδέονται με τη μετανάστευση, ένα φλέγον θέμα μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων μελών της συνοριακής αστυνομίας.

Το κείμενο προβλέπει επίσης μέτρα, που δεν συνδέονται απαραίτητα με τον προϋπολογισμό.

Όπως την απαγόρευση στις αμερικανικές πρεσβείες να αναρτούν τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε αντίθεση με ό,τι ορισμένες συνήθιζαν να κάνουν με την ευκαιρία του «μήνα υπερηφάνειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.