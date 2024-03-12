Κέιτ Μίντλετον: Πώς η «πειραγμένη» φωτογραφία της προκάλεσε κρίση στα μέσα ενημέρωσης

Ο Paul Clarke, βετεράνος φωτογράφος, έκανε κωπηλασία στον ποταμό Τάμεση, όταν το τηλέφωνό του άρχισε να χτυπάει ασταμάτητα. Η βασιλική οικογένεια μόλις είχε δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσας της Ουαλίας, και των τριών παιδιών της, ωστόσο κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο Clarke είναι ειδικός στην τέχνη της επεξεργασίας και του ρετουσαρίσματος φωτογραφιών και οι φίλοι ήθελαν τη γνώμη του για την εικόνα. Γρήγορα παρατήρησε ότι η εικόνα ήταν «πειραγμένη».

Τι συνέβαινε με το χέρι της πριγκίπισσας Σαρλότ, το οποίο φαινόταν παραμορφωμένο από το μανίκι του μανικιού της; Γιατί τα δάχτυλα της μητέρας της ήταν τόσο θολά; Η φωτογραφία, σημείωσε ο Clarke σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έγινε γρήγορα viral, περιείχε «πολυάριθμες ... παραποιήσεις που είναι εύκολα ορατές».

Μέσα σε λίγες ώρες, τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία που είχαν κυκλοφορήσει τις φωτογραφίες του Παλατιού - εταιρείες όπως η Getty Images, το Agence France-Presse και το Associated Press - ζήτησαν από τους πελάτες τους να σταματήσουν να τις χρησιμοποιούν λόγω ανησυχιών ότι η εικόνα είχε «πειραχτεί» κατά παράβαση των δεοντολογικών τους κανόνων. Και τη Δευτέρα, η Κέιτ Μίντλετον ζήτησε συγγνώμη: «Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι», εξήγησε σε επίσημη ανακοίνωση, είχε «πειραματιστεί με την επεξεργασία».

Το περιστατικό ανέδειξε και τις παθογένειες των μέσω ενημέρωσης. Από τη μία πλευρά, έχουμε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες για την τελειότητα των διασημοτήτων - λεία πρόσωπα και μηροί χωρίς κυτταρίτιδα, που επιτυγχάνονται καλύτερα με λίγο Photoshop. Από την άλλη, η δημοσιογραφική ακεραιότητα και διαφάνεια πήγε… περίπατο, τη στιγμή που τα deepfakes της τεχνητής νοημοσύνης και οι κραυγές για «ψεύτικες ειδήσεις» έχουν εισχωρήσει στην κουλτούρα.

Προκάλεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των «ανθρώπων» του Παλατιού να προστατέψουν την Κέιτ Μίντλετον. Γιατί θεωρείται, σχεδόν, βέβαιο ότι όλη αυτή η εξέλιξη έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα.

«Τι σκεφτόντουσαν;», αναρωτήθηκε η Sally Bedell Smith, μια βασιλική βιογράφος. «Με τη συγκεκριμένη φωτογραφία δημιουργείται ένα μάλλον μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας».

Αλλά ο Clarke, ο οποίος δεν βλέπει καμία συνωμοσία (απλώς ανικανότητα), πιστεύει ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας είναι άστοχο. Γιατί να μην θέλει η βασιλική οικογένεια να διορθώσει μια εικόνα; «Όλοι θέλουμε φωτογραφίες με τα παιδιά μας να χαμογελούν».

Το ερώτημα, είπε, είναι αν τα μέσα ενημέρωσης ήταν πολύ γρήγορα για να το περάσουν στο κοινό - πολύ πρόθυμα, με άλλα λόγια, να παρουσιάσουν μια υπερβολικά όμορφη εικόνα ως είδηση.

Η δημοσιογραφική δεοντολογία απαιτεί οι εικόνες που δημοσιεύονται στα ειδησεογραφικά πρακτορεία να απεικονίζουν την πραγματικότητα, χωρίς μεταγενέστερη επεξεργασία, όπως το Photoshop ή άλλο λογισμικό επεξεργασίας. Οι εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, για παράδειγμα, έχουν αναλυθεί pixel προς pixel για στοιχεία πιθανής παραπληροφόρησης.

Αλλά στο VIP πεδίο, που κατοικούν οι βασιλείς, το Photoshop δεν είναι απλώς αποδεκτό, είναι αναμενόμενο.

Τα περιοδικά μόδας και οι εκδόσεις που επικεντρώνονται στις διασημότητες δεν τηρούν τα ίδια πρότυπα με τα πρακτορεία ειδήσεων όσον αφορά στις φωτογραφίες, ρετουσάροντας συχνά τα θέματα των εξώφυλλων και των προφίλ τους, στην υπηρεσία της πώλησης ενός φιλόδοξου τρόπου ζωής.

Σήμερα, τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές μας προσφέρουν παρόμοια τεχνολογία, προσιτή στον μέσο χρήστη του Facebook που θέλει απλώς μια πιο κολακευτική φωτογραφία προφίλ.

Αυτό είναι το πολύ ανθρώπινο «παράπτωμα» για το οποίο ομολόγησε η πριγκίπισσα και ένας ειδικός του παλατιού το χαρακτήρισε ως «ένα αθώο, αφελές λάθος» που το κοινό θα συγχωρήσει γρήγορα.

Η Susan Keith, καθηγήτρια δημοσιογραφίας και σπουδών μέσων ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Rutgers, ανέφερε για το ζήτημα. «Αφαιρώντας τις βασιλικές φωτογραφίες από την κυκλοφορία, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία έστειλαν στο Παλάτι του Κένσινγκτον ένα σοβαρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευσή τους για διαφάνεια και ακρίβεια».



