Ο Ryan Gosling μπορεί να είναι «απλά ο Ken», αλλά τα Όσκαρ δεν είναι ποτέ μια απλή τελετή. Όσο για το κόστος, τα ποσά που δαπανούνται είναι ασύλληπτα.

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει συνολικό κόστος 56,9 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της εταιρείας WalletHub που βασίζεται σε δικές της προβλέψεις, ειδησεογραφικές αναφορές και στοιχεία από την Ακαδημία.

Ενώ τα ίδια τα βραβεία τείνουν να είναι ένα παιχνίδι… μαντείας, το εξωφρενικό κόστος της τελετής είναι δεδομένο, όπως γράφει το «Fortune». Από τις ακριβές τσάντες με τα δώρα για τον Cillian Murphy και τη Lily Gladstone μέχρι τη (σχετικά) μικρή αμοιβή του οικοδεσπότη Jimmy Kimmel. Ας κάνουμε, λοιπόν, μια ανάλυση του κόστους της μεγαλύτερης βραδιάς στον κινηματογράφο.

Οι «χρυσές» εμφανίσεις

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την εμφάνιση μιας πρωτοκλασάτης ηθοποιού στην τελετή των Όσκαρ είναι 10 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το WalletHub, αλλά πολλοί σταρ έχουν ξεπεράσει αυτό το ποσό. Η Lady Gaga φόρεσε ένα κολιέ Tiffany & Co. αξίας άνω των 30 εκατ. δολαρίων στα Όσκαρ του 2019, όπως αναφέρει το «Harper's Bazaar».

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2014, η Cate Blanchett φόρεσε ένα φόρεμα Armani αξίας 100.000 δολαρίων και κοσμήματα Chopard αξίας 18 εκατ. δολαρίων, ενώ η Charlize Theron «στόλισε» το φόρεμά της, Dior αξίας 90.000 δολαρίων, με κοσμήματα Harry Winston αξίας 15,8 εκατ. δολαρίων. Το κόστος για έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό είναι πιο ταπεινό... Σύμφωνα με το WalletHub κοστίζει περίπου 266.000 δολάρια.

Το κόκκινο χαλί κοστίζει μια περιουσία

Και δεν είναι μόνο οι εμφανίσεις των διασημοτήτων που προκαλούν ίλιγγο με τα ποσά που διαβάζουμε. Το κόκκινο χαλί 50.000 τετραγωνικών μέτρων κάτω από τα πόδια τους κοστίζει 24.700 δολάρια, σύμφωνα με το WalletHub. Και αυτό δεν περιλαμβάνει καν τους μισθούς για το συνεργείο των 18 εργατών που απαιτούνται για την τοποθέτηση του χαλιού.

Τα δωράκια…

Δεν υπάρχει χρηματικό έπαθλο για τη βράβευση με Όσκαρ. Το χρυσό αγαλματίδιο που παίρνουν οι νικητές στο σπίτι τους έχει αξία 400 δολάρια, σύμφωνα με το WalletHub. Αλλά οι τυχεροί νικητές των βραβείων καλύτερου ηθοποιού ή καλύτερης ηθοποιού μπορούν να διεκδικήσουν μια αύξηση της αμοιβής τους κατά 20% στο επόμενο έργο τους!

Οι «χαμένοι» των Όσκαρ εξακολουθούν να παίρνουν ένα «βραβείο παρηγοριάς» με τη μορφή της περιβόητης τσάντας με δωράκια. Τι περιλαμβάνει, λοιπόν, αυτή η τσάντα… Ο οικοδεσπότης Τζίμι Κίμελ και οι «χαμένοι» έφυγαν με δώρα αξίας άνω των 180.000 δολαρίων, σύμφωνα με το CNBC. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τσάντες δεν συνδέονται με την Ακαδημία.

Το πιο πλούσιο δώρο στη φετινή τσάντα δώρων ήταν μια διαμονή τριών διανυκτερεύσεων στο Chalet Zermatt Peak, ένα χιονοδρομικό κέντρο στις ελβετικές Άλπεις, αξίας 50.000 δολαρίων. Όποιος το κέρδισε μπορεί να προσκαλέσει έως και εννέα καλεσμένους για ιδιωτική χρήση του σαλέ. Άλλες ακριβές εμπειρίες που περιλαμβάνονται στην τσάντα είναι μια διαμονή επτά διανυκτερεύσεων στο σπα Golden Door στην Καλιφόρνια, αξίας 24.000 δολαρίων, μια παράσταση 25.000 δολαρίων από τον mentalist Carl Christman και μια θεραπεία microneedling 10.000 δολαρίων από τη Cynosure.

Άλλα δώρα: Μια φορητή ψησταριά Schwank Grill αξίας 1.350 δολαρίων, ένα σετ περιποίησης της επιδερμίδας από τη Miage αξίας 515 δολαρίων, μια συσκευή θεραπείας ύπνου αξίας 139 δολαρίων και, τέλος, έναν κύβο Rubik's Cube με ρετρό θέμα 15 δολάρια.

Τα έσοδα από την τελετή

Η διοργάνωση των Όσκαρ κοστίζει μια περιουσία, αλλά φέρνει και πολλά έσοδα. Οι διαφημιστές δίνουν 1,85 εκατ. δολάρια για μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής. Αυτό είναι πολύ λιγότερο από τα 7 εκατ. δολάρια που χρέωσε το CBS για το Super Bowl φέτος, αλλά τα Όσκαρ έφεραν στα «ταμεία» του ABC πάνω από 120 εκατ. δολάρια από διαφημίσεις.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης των Όσκαρ το 2022, το κοινό των Όσκαρ αυξήθηκε κατά 555.000 άτομα μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, βοηθώντας το να προσελκύσει 16,6 εκατ. τηλεθεατές συνολικά εκείνη τη χρονιά.

Το WalletHub εκτιμά ότι η ετήσια τελετή ενισχύει την οικονομία του Λος Άντζελες κατά περίπου 170 εκατ. δολάρια, ενώ οι ταινίες που κερδίζουν το βραβείο καλύτερης ταινίας έχουν κατά μέσο όρο 7,8 εκατ. δολάρια αύξηση στις εγχώριες πωλήσεις.



