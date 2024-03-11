Αναζωπυρώθηκε… βεντέτα στα Όσκαρ. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Ντάνι Ντε Βίτο είχαν υποδυθεί τους αντιπάλους του Batman («Iceman» και «Penguin» αντίστοιχα) τη δεκαετία του ’90, και όταν είδαν τον εμβληματικό Batman Μάικλ Κίτον, αντέδρασαν με χιούμορ. Ακόμη πιο σπαρταριστή όμως ήταν η αντίδραση του Κίτον, που προσπάθησε να το παίξει «σκληρός», αλλά δεν άντεχε να μην γελάσει. Βέβαια, ο Σβαρτσενέγκερ «αντιμετώπισε» τον Τζορτζ Κλόυνεϊ ως Batman, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια...

Ντε Βίτο: Εγώ κι ο Άρνολντ είμαστε παρουσιαστές απόψε, για πολύ προφανείς λόγους…

Σβαρτσενέγκερ: Και οι δυο προσπαθήσαμε να σκοτώσουμε τον Μπάτμαν!

Ντε Βίτο: Ναι… Τον Μπάτμαν αυτόν τον γιο σκύλας

Ντε Βίτο: Πού είναι… ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ. Είναι εδώ! Είναι εδώ κοιτάξτε

Σβαρσενέγκερ: Έχεις πολύ θράσος να εμφανιστείς εδώ. Γιε σκύλας…

Ντε Βίτο: Πραγματικός μπελάς… Να σε δω μετά το χορό του κυβερνήτη…

Σβαρτσενέγκερ Καλά θα κάνεις να το πιστέψεις

Ντε Βίτο: (Απειλητικά) Φίλε!

