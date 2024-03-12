Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

Κριός

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Ταύρος

Στον επαγγελματικό σας χώρο, αν και σας εκτιμούν, αισθάνεστε ότι έχετε περιπέσει σε τέλμα. Είναι καιρός να κάνετε κάτι καινούργιο. Και εάν δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε πορεία, φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι καινούργιο για να σας τονώσει. Έχετε την αίσθηση ότι όλοι γύρω σας καταγράφουν πρόοδο στη ζωή σας, ενώ εσείς έχετε μείνει στάσιμοι. Οπλιστείτε με θετική ενέργεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και κοιτάξτε μπροστά, εκεί που είναι τα σημαντικά και σπουδαία.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.

Καρκίνος

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Λέων

Την διάθεση σας θα επηρεάσουν σήμερα θέματα σπιτιού και οικογενείας. Είστε αρκετά ευμετάβλητοι και θα προσαρμοστείτε ανάλογα με την συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων. Μην αποστασιοποιείστε συναισθηματικά, γιατί αυτό θα δώσει την εντύπωση σε όσους σας αγαπούν ότι δεν τους νοιάζεστε.

Παρθένος

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Ζυγός

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Σκορπιός

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

Τοξότης

Αιγόκερως

Αισθάνεστε ότι μετά από πολύ κόπο καταφέρετε να βρεθείτε εκεί που θέλετε να βρίσκεστε. Οι κάθε είδους σχέσεις σας είναι αρμονικές και η επιτυχία γλυκιά. Συνεχίστε τις προσπάθειες σας και το μέλλον σας χαμογελάει. Έχετε κερδίσει επάξια τις επιτυχίες που παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό, μια και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς σας σε βάθος χρόνου. Δεν θα ήταν όμως σωστό να περηφανεύεστε…

Υδροχόος

Σήμερα θα καταλάβετε, ότι χωρίς ριζικές αλλαγές στην ζωή σας δεν μπορείτε να πάτε μπροστά. Μην τις φοβόσαστε, γιατί θα είναι αυτές που θα σας απογειώσουν. Μια ασυμφωνία ή η έλλειψη συντονισμού στις δράσεις μπορεί να φέρει συγκρούσεις με το ταίρι σας. Ίσως να πρέπει να αξιολογήσετε εκ νέου την σχέση σας και να πάρετε αποφάσεις για τη πορεία σας.

Ιχθείς

Είστε αρκετά ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι αναφορικά με προβλήματα που απασχολούν μέλη της οικογένειας σας ή αγαπημένα σας πρόσωπα. Χαρίστε τους την στήριξη και αγάπη σας. Επίσης, εάν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια συναισθηματική σχέση, ίσως να αισθανθείτε μια έντονη ανασφάλεια για τον άνθρωπο σας και για τις πραγματικές προθέσεις του…

