Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την «πειραγμένη» πρώτη επίσημη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον που διένειμε την Κυριακή το παλάτι του Κένσιγκτον, η βασιλική οικογένεια προέβη σε μια πρωτοφανή κίνηση παραδοχής της αλήθειας.

BREAKING: Kate, Princess of Wales apologises 'for any confusion' after 'editing' Mother's Day photographhttps://t.co/dXR1GeJ7Sx March 11, 2024

Σε ανακοίνωση που ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας (Ουίλιαμ και Κέιτ) η ίδια η Κέιτ, υπογράφοντας με το αρχικό της C, ανέλαβε την ευθύνη και παραδέχτηκε ότι έκανε φωτομοντάζ.

«Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι περιστασιακά με το μοντάζ. Ήθελα να εκφράσω τη συγγνώμη μου για οποιαδήποτε σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω όλοι όσοι γιορτάζουν να είχαν μια πολύ χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας» αναφέρει.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Η φωτογραφία που έκανε τον γύρο του κόσμου - καθώς ήταν η πρώτη επίσημη φωτογραφία της Κέιτ, την οποία δημοσίευσε η βασιλική οικογένεια μετά την επέμβασή της στις 16 Ιανουαρίου στην κοιλιακή χώρα - έδειχνε την μελλοντική βασίλισσα χαμογελαστή, καθισμένη σε μια καρέκλα στον κήπο περιστοιχισμένη από τα τρία παιδιά της, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Λίγες ώρες αργότερα όμως, μεγάλα διεθνή πρακτορεία άρχισαν να την αποσύρουν και να ζητούν από τους συνδρομητές τους να μην την χρησιμοποιούν καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας.

