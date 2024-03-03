Ιράν: Σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου μέσα στην επόμενη πενταετία

Η παραγωγή φυσικού αερίου στο Ιράν θα φτάσει στα 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως μέσα σε πέντε χρόνια, όπως δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου Τζαβάντ Ότζι, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα σπουδαστικά νέα Student News Network.

Η τρέχουσα ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου στο Ιράν καταγράφεται στα 1,07 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

