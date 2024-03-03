Φιντάν: Πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Η Τουρκία ελπίζει ότι συνομιλίες για μία εκεχειρία στην Ουκρανία θα αρχίσουν σύντομα, όπως δήλωσε σήμερα, ο τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τον τερματισμό των εργασιών του διπλωματικού φόρουμ της Αττάλειας.

«Ένας διάλογος για μία εκεχειρία (στην Ουκρανία) πρέπει να αρχίσει. Αυτό δεν σημαίνει αναγνώριση της κατοχής (από την Ρωσία), αλλά ζητήματα κυριαρχίας και κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να συζητηθούν ξεχωριστά», δήλωσε ο Φιντάν στην διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

