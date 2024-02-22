Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Λωρίδα της Γάζας πεθαίνει της πείνας. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) διέκοψε προσωρινά τις παραδόσεις διατροφικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα ενώ, ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για «έκρηξη» των παιδικών θανάτων.

«Μου λείπουν τα πάντα. Μου λείπει το ψωμί» λέει κλαίγοντας ένα μικρό κορίτσι που μεγαλώνει παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη διαρκείας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, το 15% των παιδιών κάτω των δύο ετών υφίσταται οξύ υποσιτισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και, προς το παρόν, περίπου το 5% στο νότιο τμήμα της.

Στις εικόνες που μεταδίδουν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως, τα φορτηγά που καταφέρνουν φτάσουν για να μοιράσουν ανθρωπιστική βοήθεια πληθυσμό περικυκλώνονται από ανθρώπους σε απόγνωση. Κάποιοι δεν έχουν φάει εδώ και μία εβδομάδα. Τα τρόφιμα και το καθαρό πόσιμο νερό είναι δυσεύρετα. Άλλοι έχουν μείνει νηστικοί για δύο ή και τρεις ημέρες ενώ, κάποιοι ξεγελούν την πείνα τους παρασκευάζοντας «ψωμί» από ζωοτροφές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, τουλάχιστον το 90% των παιδιών κάτω των πέντε ετών έχουν προσβληθεί από μια ή περισσότερες μολυσματικές ασθένειες.

«Τα πεινασμένα, εξασθενημένα και βαθιά τραυματισμένα παιδιά είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουν και τα άρρωστα παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν διάρροια, δεν μπορούν να απορροφήσουν σωστά θρεπτικά συστατικά» υπογραμμίζει ο Μάικ Ράιαν, αρμόδιος για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Η Λωρίδα της Γάζας είναι έτοιμη να γίνει μάρτυρας μιας έκρηξης σε παιδικούς θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί» προειδοποιεί ο υποδιευθυντής του τμήματος ανθρωπιστικών επιχειρήσεων της Unicef.

To Iσραήλ αρνείται ότι εμποδίζει την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και επιρρίπτει την ευθύνη στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα. Αντιθέτως, ο ΟΗΕ, εξηγεί ότι συχνά είναι πολύ επικίνδυνο τα φορτηγά να περάσουν τη συνοριακή διάβαση ενώ, έχει καλέσει το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερα περάσματα.

Ειδικά, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας η διανομή βοήθειας είναι σχεδόν αδύνατη και πριν από έναν μήνα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA ανέφερε ότι οι τουλάχιστον 300.000 που παραμένουν στη βόρεια στη Γάζα εξαρτώνται από τη δική της βοήθεια.

Αυτή τη στιγμή, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ανακοίνωσε τη διακοπή των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στον βορρά μέχρι, όπως λέει, οι συνθήκες να επιτρέψουν την ασφαλή διανομή της.

Όπως εξηγεί, ήλπιζε - αυτή την εβδομάδα - να έστελνε καθημερινά 10 φορτηγά αλλά, αυτοκινητοπομπή φορτηγών που άρχισε την Κυριακή να κινείται προς την πόλη της Γάζας δυσκολεύτηκε να προχωρήσει, καθώς πλήθη προσπάθησαν να επιτεθούν στα φορτηγά, τα οποία στη συνέχεια, αντιμετώπισαν πυρά όπλων ενώ εισέρχονταν στην πόλη. Την επομένη δε, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ, φορτηγά λεηλατήθηκαν μεταξύ της Χαν Γιούνις στον νότο και της Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα ενώ, ένας οδηγός ξυλοκοπήθηκε.

Η επιδείνωση της επισιτιστικής κατάστασης με αυτούς τους ρυθμούς «δεν έχει προηγούμενο παγκοσμίως» επισημαίνει ο ΟΗΕ με τους νεκρούς των εχθροπραξιών να κοντεύουν πλέον τις 30.000 και την ισραηλινή ηγεσία να αψηφά τις διεθνείς εκκλήσεις και να ετοιμάζεται για τη χερσαία της στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα όπου έχουν βρει καταφύγιο περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

