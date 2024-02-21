Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν νωρίτερα στο WAFA πως ο δημοσιογράφος Ιχάμπ Νασράλα και η σύζυγός του σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη συνοικία Ζαϊτούν της Γάζας. Τα τρία παιδιά της οικογένειας διακομίστηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομείο.

Περισσότεροι από 29.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

