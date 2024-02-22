Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) καταδίκασε χθες Τετάρτη «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτιρίου όπου διέμεναν μέλη του προσωπικού της και οικογένειές τους στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο συγγενείς εργαζομένου της.

Ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ το βράδυ προχθές Τρίτη εναντίον κτιρίου όπου διαμένουν κάποιοι από τους εργαζομένους της MSF και οικογένειές τους, στην περιοχή Αλ Μαγάζι, στη Χαν Γιούνις, θέατρο τις τελευταίες εβδομάδες χερσαίων μαχών και βομβαρδισμών, τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου της ΜΚΟ.

Η επίθεση «σκότωσε την προγονή και τη σύζυγο συναδέλφου μας και τραυμάτισε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες και παιδιά. Το κτίριο, στο οποίο ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο λογότυπο της MSF», έγινε «στόχος πυρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρινίζει ότι στο εσωτερικό του εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 64 άνθρωποι.

Κατόπιν, ασθενοφόρα που μετέβησαν για να παραλάβουν τα θύματα «καθυστέρησαν για πάνω από δυο ώρες εξαιτίας βομβαρδισμών στην περιοχή». Εντέλει μπόρεσαν να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομείο εκστρατείας στη Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, πρόσθεσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά θλιμμένοι για αυτή τη φονική επίθεση», τόνισε η Μάινι Νικολάι, γενική διευθύντρια της MSF, που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε αποστολή συντονισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα στη Γάζα η φρικτή πραγματικότητα είναι πως δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία που να είναι ασφαλής, οι υποσχέσεις για ασφαλείς ζώνες είναι κούφιες και οι μηχανισμοί για να μην πλήττονται κτίρια όπου βρίσκονται άμαχοι αναποτελεσματικοί», πρόσθεσε η ίδια, τονίζοντας πως είχαν σταλεί στον ισραηλινό στρατό συντεταγμένες του κτιρίου, στο οποίο ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο λογότυπος μεγάλου μεγέθους της ΜΚΟ.

Ερωτηθείς για το πλήγμα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως άνοιξε πυρ «κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Χαν Γιούνις» εναντίον κτιρίου στο οποίο είχε «αναγνωριστεί» ότι λάμβαναν χώρα «τρομοκρατικές δραστηριότητες», αλλά μετά το πλήγμα έλαβε πληροφορίες «που έκαναν λόγο για τον θάνατο δυο αμάχων που δεν εμπλέκονταν» σε αυτές.

Πρόσθεσε πως «λυπάται αν επλήγησαν άμαχοι» κι ότι κάνει «το παν εντός των δυνάμεών του για να ενεργεί με ακριβή τρόπο στο πεδίο της μάχης», διαβεβαιώνοντας πως το «συμβάν» αυτό «εξετάζεται».

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε σε αντίποινα να «αφανίσει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.313 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.