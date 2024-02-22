Βίντεο: Αστυνομικοί στο Λος Άντζελες σκοτώνουν άνδρα που κράταγε πλαστικό πιρούνι

Η αστυνομική διεύθυνση του Λος Άντζελες έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα οπτικό υλικό μαγνητοσκοπημένο κατά τη διάρκεια επέμβασης μελών της που οδήγησε στον θάνατο άνδρα που κράταγε πλαστικό πιρούνι.

Ο Τζέισον Μακάνι, 36 ετών, σκοτώθηκε την 3η Φεβρουαρίου από τα πυρά αστυνομικού που έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν ήταν αρμόζουσα η χρήση θανατηφόρας βίας· η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφικά στιγμιότυπα της επέμβασης.

The Los Angeles Police Department released body camera footage showing an officer fatally shoot a man who was holding a plastic fork. https://t.co/uaMUMeLjtn pic.twitter.com/jYq2thwwb0 — USA TODAY (@USATODAY) February 21, 2024

«Συνεχίζει να με ανησυχεί η απόφαση του αστυνομικού να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία», παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο Μάικλ Μουρ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και φορητές κάμερες των αστυνομικών δείχνουν τον ύποπτο καθώς τον έχουν αποκλείσει επτά αστυνομικοί στο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Αρχικά σηκώνει τα χέρια ψηλά και βαδίζει προς τα πίσω όπως του ζητούν, κατόπιν ξαφνικά στρέφεται προς αυτούς, μοιάζοντας να θέλει να τους επιτεθεί.

Κράταγε «λευκό αντικείμενο στο δεξί χέρι», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Αν και αρχικά τα μέλη της νόμιζαν πως ήταν «μαχαίρι», κατόπιν αποδείχθηκε «πως ήταν πλαστικό πιρούνι». Το βίντεο εικονίζει την αψιμαχία των αστυνομικών με τον νεαρό στον στενό διάδρομο.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο ύποπτος προσπάθησε να αποσπάσει κυνηγετικό τουφέκι που κράταγε αστυνομικίνα και συνάδελφός της τον πυροβόλησε με αληθινές σφαίρες αφού άλλοι δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν με μη θανατηφόρα βλήματα.

Αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ο Τζέισον Μακάνι υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία είχε λάβει κλήση από πρόσωπο που περιέγραψε «ύποπτο», οπλισμένο με «ρόπαλο» που «απειλούσε εργαζόμενους» σε αποθήκη, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της. Η περιγραφή ήταν υπερβολική, σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας.

«Φαίνεται σε αυτό το στάδιο πως το πρόσωπο που έκανε την κλήση μεγαλοποίησε εσκεμμένα τις πληροφορίες που έδωσε για την κατάσταση προκειμένου η υπηρεσία να δράσει ταχύτερα», εξήγησε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Μουρ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αδελφού του θύματος στην εφημερίδα Los Angeles Times, ο Τζέισον Μακάνι βρισκόταν εν μέσω «διπολικού επεισοδίου» όταν σκοτώθηκε. Αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας για καιρό, όμως «ποτέ δεν ήταν βίαιος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

