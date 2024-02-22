Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πυραύλους και drone των ανταρτών Χούθι της Υεμένης

Επτά πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας, κινητός εκτοξευτήρας βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜs) και drone καταστράφηκαν σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατά τη διάρκεια τεσσάρων επιδρομών που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη σε «νόμιμη άμυνα», ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η CENTCOM διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι οι επιδρομές έγιναν από τις 12:00 ως τις 18:45 (ώρες Σανάα· 11:00 ως 17:45 ώρες Ελλάδας) και πρόσθεσε ότι τα οπλικά συστήματα των Χούθι ήγειραν «άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία και πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή» της Ερυθράς Θάλασσας.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι, ένοπλο κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνάει περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.