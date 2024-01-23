Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι το κόμμα «Η Πατρίδα» δεν επιτρέπεται τουλάχιστον για τα επόμενα έξι χρόνια να λαμβάνει την προβλεπόμενη για τα πολιτικά κόμματα κρατική χρηματοδότηση, καθώς «στοχεύει στην υποβάθμιση ή και στην εξάλειψη της ελεύθερης, δημοκρατικής θεμελιώδους τάξης».

«Η Πατρίδα» είναι απλώς το νέο όνομα του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (NPD), το οποίο απαρτίζεται από μικρότερα κόμματα ακροδεξιάς ιδεολογίας. Το 2017 το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο είχε απορρίψει προσφυγή για την απαγόρευση του NPD, διότι, όπως αποφάνθηκε, δεν υπήρχαν στοιχεία ότι το κόμμα θα μπορούσε να πετύχει τους αντισυνταγματικούς στόχους του, λόγω περιορισμένης επιρροής στην κοινωνία.

Σύμφωνα με μεταγενέστερη νομοθεσία ωστόσο, υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποκλεισμού ενός κόμματος από την κρατική χρηματοδότηση για έξι χρόνια, η οποία συνεπάγεται επίσης ότι το κόμμα δεν μπορεί να απολαμβάνει φοροαπαλλαγές ή να εισπράττει δωρεές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, το NPD δεν έχει λάβει χρήματα από το 2021. Το 2020 όμως εισέπραξε κρατική επιχορήγηση ύψους 370.600 ευρώ, καθώς έλαβε το 3,025% των ψήφων στις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Το 2016, όταν το κόμμα είχε μεγαλύτερες εκλογικές επιτυχίες, έλαβε 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ενδεικτικά, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) είχε εισπράξει την ίδια χρονιά 51 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, «Η Πατρίδα» δεν εκπροσωπήθηκε. Όπως ανακοίνωσε, «δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καταστούμε κομπάρσοι σε μια προσομοίωση δικαιοσύνης, καθώς η υπόθεση θα εκφυλιστεί σε δίκη επίδειξης».

Δεδικασμένο για το AfD

Η σημερινή απόφαση της Καρλσρούης, έπειτα από σχετική προσφυγή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα μπορούσε, θεωρούν πολλοί, να αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ τάσσεται κατά της απαγόρευσης του κόμματος, αλλά προκρίνει μια διαδικασία αποκλεισμού του από κρατική χρηματοδότηση.

Πτώση για τα ποσοστά της AfD - Παραμένει δεύτερο κόμμα

Μετά τις αποκαλύψεις του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας «Correctiv» για συναντήσεις στελεχών της με νεοναζιστικές οργανώσεις και επεξεργασία σχεδίων μαζικών και δια της βίας απελάσεων, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει τις πρώτες απώλειες στα δημοσκοπικά ποσοστά της, διατηρεί ωστόσο τη δεύτερη θέση, ενώ από τη φθορά του ακροδεξιού κόμματος δεν επωφελούνται ούτε η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ούτε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το Ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει πρώτη με ποσοστό 30,5% (-0,5), με την AfD να ακολουθεί με 21,5% (-1,5), καταγράφοντας στη συγκεκριμένη έρευνα τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο ετών. Το SPD συρρικνώνεται περαιτέρω στο 13,5% (-0,5), οι Πράσινοι ανεβαίνουν στο 12,5% (+0,5) και το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) παραμένει στο όριο του 5%. Η Αριστερά, έπειτα και από τη διάσπαση του κόμματος, περιορίζεται στο 3% (-1). Τα «λοιπά κόμματα», στα οποία προς το παρόν περιλαμβάνεται και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) της πρώην αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, αυξάνουν το ποσοστό τους στο 11,5% (+3,5%).

«Τις διαδηλώσεις κατά της AfD υποστηρίζει το 37% των ερωτηθέντων. Φαίνεται ότι υπάρχει αντίκτυπος και στις απαντήσεις για την έρευνα. Η AfD παραμένει ωστόσο δεύτερο κόμμα, οκτώ μονάδες πάνω από το SPD. Υπάρχει όμως και ένα 50% που δηλώνει ότι θεωρεί αδιανόητο να ψηφίσει AfD», δηλώνει στην BILD ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ.

Σύμφωνα πάντως με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa, οι αποκαλύψεις σχετικά με τη συνάντηση με νεοναζί και τα σχέδια απελάσεων δεν έχουν ανακόψει την ταχύτητα με την οποία η AfD προσελκύει νέα μέλη. Εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι από τις 10 έως τις 22 Ιανουαρίου υπεβλήθησαν 1.400 αιτήσεις εγγραφής, ενώ οι παραιτήσεις περιορίστηκαν σε διψήφιο αριθμό.

