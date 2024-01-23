Πλήγμα της Χαμάς σε διώροφο κτίριο που κατέρρευσε καταπλακώνοντας 21 Ισραηλινούς στρατιώτες

Είκοσι ένας ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια σφοδρών μαχών στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, ανακοινώνοντας τον υψηλότερο απολογισμό νεκρών σε μία ημέρα για τους Ισραηλινούς αφότου άρχισαν οι μάχες στο θύλακα.

Ο Χαγκάρι δήλωσε πως μαχητές εκτόξευσαν μια αυτοπροωθούμενη βομβίδα εναντίον άρματος μάχης. Ταυτόχρονα, έκρηξη σημειώθηκε σε διώροφο κτίριο προκαλώντας την κατάρρευσή του ενώ βρίσκονταν μέσα σ' αυτό ισραηλινοί στρατιώτες.

«Εξακολουθούμε να μελετάμε και να ερευνάμε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα αίτια της έκρηξης», δήλωσε νωρίς το πρωί ο εκπρόσωπος στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

