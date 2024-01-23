Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Μόλις μία ημέρα μετά από την ολοκλήρωση του περάσματος της καταιγίδας Ίσα, το Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται σήμερα την ορμή μιας νέας καταιγίδας.

Η καταιγίδα Τζόσελιν είναι η δέκατη που έχει ονοματοδοτηθεί από το Μετεωρολογικό Γραφείο από τον Σεπτέμβριο και μετά, λόγω της δυναμικής της για διατάραξη της καθημερινότητας των πολιτών.

Από το πρωί επηρεάζει κυρίως τη δυτική Βρετανία, καθώς και την Ιρλανδία. Αρχικά εκδηλώνονται βροχοπτώσεις, ενώ από το βράδυ κυρίως στο βόρειο μισό της επικράτειας του Ηνωμένου Βασιλείου θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι που μπορεί να πλησιάσουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Πρόκειται για ανέμους μικρότερης σφοδρότητας από εκείνους των 160 χιλιομέτρων την ώρα της καταιγίδας Ίσα, αλλά οι αρχές προειδοποιούν εκ νέου για τον κίνδυνο ζημιών και τραυματισμών.

Σε ισχύ βρίσκονται μέχρι το πρωί της Τετάρτης κίτρινες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις για ανέμους και βροχές, αλλά και μία σοβαρότερη πορτοκαλί προειδοποίηση στη βόρεια και δυτική Σκωτία.

Για ακόμα μία φορά τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εταιρείες έχουν ανακοινώσει πως τα τελευταία δρομολόγια από τη βόρεια Αγγλία προς τη Σκωτία θα εκτελεστούν το απόγευμα λόγω των ισχυρών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων.

Το επιβατικό κοινό καλείται να αποφεύγει τις μετακινήσεις με τρένο βορείως του Πρέστον και του Νιούκαστλ από τις 3.30 το απόγευμα τοπική ώρα. Θα υπάρχουν δε και περιορισμοί ταχύτητας για τους συρμούς λόγω των ανέμων.

Οι άνεμοι της καταιγίδας Ίσα άφησαν πίσω τους παρασυρμένους φράκτες, οροφές κτιρίων, δέντρα και σκαλωσιές, που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του στη Σκωτία όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε καταπλακώθηκε από δέντρο.

Μέχρι και τη νύχτα της Δευτέρας, εξάλλου, σχεδόν 20.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βόρεια Ιρλανδία και στη βορειοδυτική Αγγλία.



Πηγή: skai.gr

