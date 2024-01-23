Πρώτη δημοσκοπική πτώση για το AfD - Παραμένει δεύτερο κόμμα

Μετά τις αποκαλύψεις του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας «Correctiv» για συναντήσεις στελεχών της με νεοναζιστικές οργανώσεις και επεξεργασία σχεδίων μαζικών και δια της βίας απελάσεων, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει τις πρώτες απώλειες στα δημοσκοπικά ποσοστά της, διατηρεί ωστόσο τη δεύτερη θέση, ενώ από τη φθορά του ακροδεξιού κόμματος δεν επωφελούνται ούτε η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ούτε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το Ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει πρώτη με ποσοστό 30,5% (-0,5), με την AfD να ακολουθεί με 21,5% (-1,5), καταγράφοντας στη συγκεκριμένη έρευνα τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο ετών. Το SPD συρρικνώνεται περαιτέρω στο 13,5% (-0,5), οι Πράσινοι ανεβαίνουν στο 12,5% (+0,5) και το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) παραμένει στο όριο του 5%. Η Αριστερά, έπειτα και από τη διάσπαση του κόμματος, περιορίζεται στο 3% (-1). Τα «λοιπά κόμματα», στα οποία προς το παρόν περιλαμβάνεται και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) της πρώην αρχηγού της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, αυξάνουν το ποσοστό τους στο 11,5% (+3,5%).

«Τις διαδηλώσεις κατά της AfD υποστηρίζει το 37% των ερωτηθέντων. Φαίνεται ότι υπάρχει αντίκτυπος και στις απαντήσεις για την έρευνα. Η AfD παραμένει ωστόσο δεύτερο κόμμα, οκτώ μονάδες πάνω από το SPD. Υπάρχει όμως και ένα 50% που δηλώνει ότι θεωρεί αδιανόητο να ψηφίσει AfD», δηλώνει στην BILD ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ.

Σύμφωνα πάντως με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa, οι αποκαλύψεις σχετικά με τη συνάντηση με νεοναζί και τα σχέδια απελάσεων δεν έχουν ανακόψει την ταχύτητα με την οποία η AfD προσελκύει νέα μέλη. Εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι από τις 10 έως τις 22 Ιανουαρίου υπεβλήθησαν 1.400 αιτήσεις εγγραφής, ενώ οι παραιτήσεις περιορίστηκαν σε διψήφιο αριθμό.

Πηγή: skai.gr

