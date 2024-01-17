Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα ότι μια "ολοκληρωτική σύγκρουση" μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα ήταν "πλήρης καταστροφή", εν μέσω φόβων μιας ανάφλεξης στην περιοχή.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στο ελβετικό θέρετρο των Άλπεων, ο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για "άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία" στη Γάζα.

Οι μάχες κατέστρεψαν τη Γάζα μετά τις χωρίς προηγούμενο επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 'Εκτοτε, τα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ είναι πεδίο ανταλλαγής πυρών σχεδόν καθημερινά μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχου της Χαμάς.

"Οι συνέπειες που ήδη καταγράφονται, ο κίνδυνος μιας πραγματικής αναμέτρησης στον Λίβανο, θα ήταν παντελής καταστροφή. Πρέπει να την αποφύγουμε οπωσδήποτε", δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι Υεμενίτες αντάρτες Χούθι έπληξαν επίσης πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας", από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών υποστήριξε εκ νέου την ιδέα μιας ανθρωπιστικής εκεχειρίας για να συμβάλει στην αποφυγή ενός νέου χάους.

"Αυτό που βλέπουμε στην Ερυθρά Θάλασσα δείχνει ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ανθρωπιστική εκεχειρία", δήλωσε.

Ο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. "Πιστεύω ότι η σημερινή κατάσταση έδειξε ότι η λύση των δυο κρατών αποτελεί έναν απολύτως κύριο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος αυτού", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

