Την ταινία «Φίδια στο Αεροπλάνο» θυμίζει το περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της AirAsia με έναν… απρόσκλητο επιβάτη. Σε μια πτήση από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ προς την νότια επαρχία Πουκέτ δημιουργήθηκε χάος, όταν οι επιβάτες ανακάλυψαν ένα (ολοζώντανο) φίδι στον χώρο των αποσκευών.



Η AirAsia Thailand ανακοίνωσε σε ότι ήταν σε γνώση ενός περιστατικού στην πτήση FD3015 που αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο Don Mueang της Μπανγκόκ στις 13 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με φίδι που βρέθηκε σε αεροπλάνο της AirAsia. Τον Φεβρουάριο του 2022, ένας πύθωνας βρέθηκε σε μια εγχώρια πτήση στη Μαλαισία. Το αεροπλάνο κατέληξε να μεταφερθεί εκ νέου στο διεθνές αεροδρόμιο του Κούτσινγκ στην πολιτεία Σαραουάκ λόγω του περιστατικού.Βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό του 2022 έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχναν το ερπετό να γλιστρά μέσα από τα φώτα του αεροπλάνου.Ο επικεφαλής της εταιρικής ασφάλειας της AirAsia Thailand, επέμεινε πάντως ότι ο εντοπισμός φιδιού εξακολουθεί να είναι “ένα πολύ σπάνιο περιστατικό”.“Οι αεροσυνοδοί ειδοποιήθηκαν πριν από την προσγείωση στο Πουκέτ, αφού ένας επιβάτης παρατήρησε ένα μικρό φίδι στο χώρο των αποσκευών”, ανέφερε στη δήλωση.Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, και επιθεωρήθηκε αμέσως από τις αρμόδιες ομάδες μηχανικών και ασφάλειας στο έδαφος.Δεν έχει γίνει γνωστό αν το είδος του φιδιού ήταν επικίνδυνο για τον άνθρωπο.

