Νέο κύμα κακοκαιρίας, ονόματι «Γερτρούδη» (Gertrud) πλήττει από χθες πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Γερμανίας, από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μέχρι τη Βάδη-Bυρτεμβέργη, με έντονες χιονοπτώσεις που φτάνουν σε ορισμένες περιοχές σχεδόν το μισό μέτρο και πάγο σε αυτοκινητοδρόμους, στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στους διαδρόμους απογειώσεων και προσγειώσεων πολλών αεροδρομίων.

Μόνο στο διεθνές αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης έχουν ακυρωθεί πάνω από 500 πτήσεις, δηλαδή οι μισές από τις προγραμματισμένες, ενώ παρόμοια προβλήματα παρουσιάζουν τα αεροδρόμια Βόννης-Κολωνίας και Μονάχου. Tην ίδια ώρα και τα μεγάλα αεροδρόμια του Αμβούργου και του Βερολίνου επηρεάζονται επίσης από τα προβλήματα στις αερομεταφορές εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Αντίστοιχα και πολλά δρομολόγια τρένων μεταξύ Φρανκφούρτης και Στουτγκάρδης, καθώς και πολλές συνδέσεις προς το Παρίσι έχουν ακυρωθεί. Σε περιοχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και της Βαυαρίας τα σχολεία έκλεισαν με τα μαθήματα να γίνονται με τηλεκπαίδευση, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ατυχήματα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να δέχονται πολλά τηλεφωνήματα.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία παρόμοια αναμένεται η εικόνα και αύριο, Πέμπτη. Οι πολίτες στις περιοχές που πλήττονται καλούνται να μείνουν στο σπίτι εξαιτίας του επικίνδυνου πάγου. «Χιόνι και πάγος αποτελούν καταστροφικό μείγμα» επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι στο δημόσιο δίκτυο ZDF.

Πηγή: DW

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.