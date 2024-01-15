Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα Δευτέρα άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από 100 και πλέον ημέρες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

"Συνεχίζουμε να ζητούμε ταχεία, ασφαλή, απρόσκοπτη, διευρυμένη και συνεχή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ομιλία του ενώπιον των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι "τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συλλογική τιμωρία που επιβλήθηκε στον παλαιστινιακό λαό".

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 1.140 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

'Εκτοτε 24.100 Παλαιστίνιοι - κυρίως γυναίκες, μικρά παιδιά και έφηβοι - σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Οι 2,4 εκατ. Παλαιστίνιοι που συνωστίζονται σε αυτόν τον μικρό θύλακα, εκ των οποίων σχεδόν 2 εκατομμύρια υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, στερούνται τα πάντα. Το κρύο που επικρατεί στην περιοχή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την επιβίωση τους. "Το φάσμα της πείνας πλανάται πάνω από τον πληθυσμό της Γάζας", δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Η άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία είναι απαραίτητη, όπως δήλωσε, "για να διασφαλίσει την παροχή επαρκούς βοήθειας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη" αλλά και "για να διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων".

Σχεδόν 250 άνθρωποι πιάστηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου και 132 παραμένουν υπό ομηρεία στη Γάζα, εκ των οποίων τουλάχιστον 25 σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Περισσότεροι από 100 απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο Γκουτέρες εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τυχόν εξάπλωση της σύγκρουσης στον γειτονικό Λίβανο, ή και πέραν αυτού, ζητώντας εκεχειρία "ώστε να μετριάσει τις φλόγες μιας διευρυμένης σύγκρουσης".

"Όσο περισσότερο συνεχίζεται η σύγκρουση στη Γάζα, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο κίνδυνος κλιμάκωσης και λανθασμένων υπολογισμών", προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

