Απρόοπτο καθυστέρησε την επιστροφή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν στις ΗΠΑ από την Ελβετία, όπου συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και η συνοδεία του αναχώρησαν με ελικόπτερα από το ελβετικό θέρετρο. Ακολούθως επιβιβάστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο Boeing 737 στη Ζυρίχη, αλλά ενημερώθηκαν πως το αεροσκάφος κρίθηκε μη ασφαλές για πτήση εξαιτίας διαρροής οξυγόνου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που αναμεταδίδει πληροφορίες του Bloomberg.

Ένα μικρότερο αεροσκάφος εστάλη για να παραλάβει τον αμερικανό ΥΠΕΞ από τη Ζυρίχη, ενώ αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Μπλίνκεν θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον με εμπορική πτήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.