Κάμερον από Ουάσιγκτον: Δεν αναστέλλονται οι εξαγωγές όπλων προς Ισραήλ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναστείλει τις άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Η βρετανική κυβέρνηση τελεί υπό πίεση να κοινοποιήσει την επίσημη νομική γνωμοδότηση που έχει λάβει για το κατά πόσο το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη Γάζα - και εφόσον κάτι τέτοιο έχει συμβεί να σταματήσει την πώληση όπλων στη χώρα.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση μετά από τη συνάντηση με τον κ. Μπλίνκεν, ο λόρδος Κάμερον είπε ότι έχει εξετάσει την πιο πρόσφατη γνωμοδότηση από τους νομικούς της κυβέρνησης.

«Η νεότερη εκτίμηση αφήνει τη θέση μας επί των αδειών εξαγωγής (όπλων) αμετάβλητη. Συνάδει με τη γνωμοδότηση που εγώ και άλλοι υπουργοί έχουμε λάβει», είπε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

Πρόσθεσε πάντως πως η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς, αν και απέκλεισε τη δημοσιοποίηση της νομικής γνωμοδότησης.

Ο λόρδος Κάμερον υπερασπίστηκε επίσης τη συνάντησή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν φτάσει στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι η συνάντηση εμπίπτει στις συναντήσεις υπουργών με πολιτικούς της αντιπολίτευσης σε χώρες όπου επίκεινται εκλογές.

Βασικός στόχος της επίσκεψης Κάμερον στις ΗΠΑ είναι να πιέσει για τη συνέχιση της παροχής οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

