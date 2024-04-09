Λογαριασμός
Κένυα: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε επίθεση της τζιχαντιστική οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ

Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Μιλόι, όπου ένοπλοι επιτέθηκαν σε αγρότες και πυρπόλησαν δύο οχήματα προτού διαφύγουν. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ στην τουριστική περιοχή Λάμου της Κένυας, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Μιλόι, όπου ένοπλοι επιτέθηκαν σε αγρότες και πυρπόλησαν δύο οχήματα προτού διαφύγουν. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η τουριστική περιοχή Λάμου βρίσκεται κατά καιρούς στο στόχαστρο της τζιχαντιστικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη γειτονική Σομαλία. Εδώ και πάνω από 16 χρόνια διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

