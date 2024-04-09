Κένυα: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε επίθεση της τζιχαντιστική οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ στην τουριστική περιοχή Λάμου της Κένυας, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.
Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Μιλόι, όπου ένοπλοι επιτέθηκαν σε αγρότες και πυρπόλησαν δύο οχήματα προτού διαφύγουν. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.
Η τουριστική περιοχή Λάμου βρίσκεται κατά καιρούς στο στόχαστρο της τζιχαντιστικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη γειτονική Σομαλία. Εδώ και πάνω από 16 χρόνια διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.
- Η «μάχη της πράσινης τεχνολογίας»: Σε πορεία σύγκρουσης ΕΕ και Κίνα - Πώς έμεινε πίσω η Ευρώπη
- ΗΠΑ: Ποινές κάθειρξης 10 -15 ετών στους γονείς του έφηβου που σκότωσε 4 συμμαθητές του στο Μίσιγκαν
- Το Ιράν λέει ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ - «Απειλή η ισραηλινή παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.