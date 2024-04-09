Κένυα: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε επίθεση της τζιχαντιστική οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ στην τουριστική περιοχή Λάμου της Κένυας, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Μιλόι, όπου ένοπλοι επιτέθηκαν σε αγρότες και πυρπόλησαν δύο οχήματα προτού διαφύγουν. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η τουριστική περιοχή Λάμου βρίσκεται κατά καιρούς στο στόχαστρο της τζιχαντιστικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη γειτονική Σομαλία. Εδώ και πάνω από 16 χρόνια διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

