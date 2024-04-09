ΗΠΑ: Ποινές κάθειρξης 10 -15 ετών στους γονείς του έφηβου που σκότωσε 4 συμμαθητές του στο Μίσιγκαν

Η μητέρα και ο πατέρας του εφήβου που πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις συμμαθητές του στο Μίσιγκαν το 2021 καταδικάστηκαν σήμερα σε ποινές φυλάκισης 10-15 ετών, αφού οι ένορκοι τους έκριναν ένοχους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε μια από τις σπάνιες φορές που γονείς κρίνονται ποινικά υπεύθυνοι για μακελειό σε σχολείο των ΗΠΑ.

Η Τζένιφερ και ο Τζέιμς Κράμπλεϊ, οι γονείς του Ίθαν Κράμπλεϊ, άκουσαν την ετυμηγορία του δικαστηρίου αφού προηγουμένως πολλοί γονείς των θυμάτων έκαναν μια τελευταία, συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση μέσα στη δικαστική αίθουσα του Πόντιακ, στην κομητεία Όουκλαντ.

«Δεν σκότωσε μόνο ο γιος σας την κόρη μου αλλά και εσείς», είπε κλαίγοντας η Νικόλ Μποσολέιγ, η μητέρα της Μάντισον Μπάλντγουιν, 17 ετών. Ο Τζέιμς Κράμπλεϊ την άκουγε απαθής ενώ η σύζυγός του είχε σκύψει το κεφάλι.

Ο Ίθαν Κράμπλεϊ ήταν 15 ετών όταν σκόρπισε τον θάνατο στο Λύκειο Όξφορντ, το 2021. Την επόμενη χρονιά δήλωσε ένοχος για τέσσερις δολοφονίες και άλλα αδικήματα και τον Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής της ποινής.

Μιλώντας στο δικαστήριο προτού απαγγελθεί η ποινή της, η 46χρονη Τζένιφερ Κράμπλεϊ εξέφρασε «τη βαθύτατη θλίψη της» και είπε ότι δεν είχε ούτε καν μια αμυδρή ιδέα ότι ο γιος της ήταν ικανός να σκοτώσει άνθρωπο. «Ο σύζυγός μου και εγώ λέγαμε ότι έχουμε το τέλειο παιδί. Πραγματικά, το πίστευα. Δεν είχα λόγο να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν κάτι που μπορούσα να προβλέψω. Αν υπάρχει κάτι που ο κόσμος μπορεί να μάθει από αυτό, είναι μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εσάς. Θα βρίσκομαι στη δική μου εσωτερική φυλακή για την υπόλοιπη ζωή μου», πρόσθεσε, κατονομάζοντας πολλές φορές τα θύματα του γιου της.

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο, ο 47χρονος σύζυγός της ζήτησε συγγνώμη για όσα έκανε ο γιος του.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στο ζεύγος «αντικατοπτρίζουν τις επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν σταματήσει μια επικείμενη καταστροφή», δήλωσε η δικαστής Σέριλ Μάθιους.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στις δίκες και των δύο γονέων του ότι ευθύνονται για εγκληματική αμέλεια επειδή έδωσαν στον γιο τους ένα όπλο ως δώρο Χριστουγέννων και αγνόησαν τις ενδείξεις ότι η ψυχική του υγεία είχε επιδεινωθεί και ότι ήταν δυνητικά βίαιος.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης των γονέων επιχειρηματολόγησαν μεταξύ άλλων ότι ήταν αδύνατο για την μητέρα και τον πατέρα του να φανταστούν ότι ο γιος τους θα διέπραττε μακελειό.

Οι ΗΠΑ, χώρα που αντιμετωπίζει αυξημένη βία με τη χρήση όπλων, έχουν βιώσει σειρά από επιθέσεις με όπλα σε σχολεία κατά την πάροδο των ετών, οι οποίες διαπράττονται ως επί το πλείστον από πρώην ή νυν μαθητές τους. Οι Κράμπλεϊ είναι οι πρώτοι γονείς στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε υπόθεση ανηλίκου δράστη μακελειού σε σχολείο.

Ειδικοί και συνήγοροι της ασφάλειας σε σχέση με τα όπλα υπογράμμισαν ότι με τις δίκες τους έγινε ένα σημαντικό βήμα για να αυξηθεί η λογοδοσία των γονέων που έχουν στην κατοχή τους όπλα για τη σχολική βία που διαπράττουν τα παιδιά τους. Έρευνες του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας έχουν δείξει ότι περίπου το 75% όλων των δραστών επιθέσεων σε σχολεία βρήκε στο σπίτι το όπλο του εγκλήματος.

Ο Τζέιμς Κράμπλεϊ αγόρασε το ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών ως δώρο Χριστουγέννων για τον Ίθαν μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το μακελειό στις 30 Νοεμβρίου του 2021.

Το πρωί πριν από την τραγωδία και οι δύο γονείς του Ίθαν κλήθηκαν στο σχολείο του διότι οι καθηγητές είχαν ανακαλύψει απειλητικά μηνύματα και σχέδια στις σχολικές του εργασίες, δήλωσαν οι εισαγγελείς στη διάρκεια των δικών.

Εκεί τους είπαν ότι ο Ίθαν χρειαζόταν άμεσα ψυχολογική υποστήριξη. Αλλά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι Κράμπλεϊ αρνήθηκαν. Εκείνη την ημέρα πήραν το παιδί τους στο σπίτι, αλλά δεν έψαξαν την τσάντα του ούτε το ρώτησαν για το όπλο στο οποίο γνώριζαν ότι είχε πρόσβαση.

Τελικά, ο Ίθαν επέστρεψε στο σχολείο. Και μετά βγήκε από την τουαλέτα κρατώντας το όπλο και άρχισε να πυροβολεί, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

