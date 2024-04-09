Ακούμε για πράσινη ενέργεια, για πράσινη τεχνολογία, για ένα κόσμο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση. Πόσο έτοιμη είναι ή πόσο ισχυρή είναι η βούληση η Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός νέου κόσμου; Ενός κόσμου που οφείλει να ισορροπήσει ανάμεσα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται αργά, τόσο σε επίπεδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα, όσο και σε επίπεδο ανταγωνισμού έναντι των υπολοίπων μεγάλων δυνάμεων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα τελευταία στοιχεία, η ΕΕ δεν προπορεύεται πλέον στην «κούρσα» της πράσινης τεχνολογίας. Πλέον, το προβάδισμα έχει αναλάβει η Κίνα, δημιουργώντας σοβαρούς κλυδωνισμούς στην «πράσινη» ευρωπαϊκή αγορά.

Το «κλειδί», όπως φαίνεται, είναι η αγορά των ηλιακών συλλεκτών και οι ανεμογεννήτριες. Η Κίνα αποτελεί έναν μεγάλο σύμμαχο της Ευρώπης, αλλά αυτό δείχνει να αμφισβητείται σε ικανό επίπεδο, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Όπως αναφέρει το Politico, την Τρίτη, η επικεφαλής ανταγωνισμού Margrethe Vestager, βάσει του νέου κανονισμού της ΕΕ για τις ξένες επιδοτήσεις, ξεκινά έρευνα για τον ταχέως αναπτυσσόμενο και ολοένα πιο κυρίαρχο τομέα των ανεμογεννητριών της Κίνας.

Η Ευρώπη ήταν κάποτε ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά η ταχεία ανάπτυξη της Κίνας από το 2018 έχει προκαλέσει ζημίες δισεκατομμυρίων στους κορυφαίους παίκτες αιολικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Vestas της Δανίας και της γερμανικής ιδιοκτησίας Siemens Gamesa, αναγκάζοντάς τους σε δραστικές περικοπές κόστους.

Η ΕΕ επιθυμεί να αποφύγει ένα λάθος που έκανε την τελευταία δεκαετία, όταν οι κατασκευαστές ηλιακών πάνελ της Κίνας εξόντωσαν τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Χρόνια αδράνειας στην εσωτερική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ — σε συνδυασμό με μια πολιτική ανοιχτών θυρών για την πράσινη τεχνολογία — οδήγησαν σε εισροή κινεζικών ηλιακών συλλεκτών στην αγορά της ΕΕ, παρά τις ανησυχίες για υλικά που προέρχονται από τη δυτική επαρχία Xinjiang, όπου τα Ηνωμένα Έθνη έχει αποκαλύψει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της κοινότητας των Ουιγούρων.

Μετά έρχεται το επόμενο μεγάλο «χαστούκι»: τα ηλεκτρικά οχήματα. Δίχως να λαμβάνει υπόψιν του την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις πίσω από αυτά τα κατασκευασμένα στην Κίνα ηλεκτρικά οχήματα, ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Wang Wentao διαβεβαίωσε τα κινέζικα στελέχη EV κατά την επίσκεψή τους στο Παρίσι τη Δευτέρα ότι τα κέρδη τους στην αγορά θα είναι μεγάλα.

«Η ταχεία ανάπτυξη των κινεζικών εταιρειών EV δεν εξαρτάται από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στις επιδοτήσεις, αλλά από τη διαρκή τεχνολογική καινοτομία, τις ολοκληρωμένες βιομηχανικές αλυσίδες και τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον πλήρη ανταγωνισμό στην αγορά», δήλωσε ο Wang σε συνάντηση με τα αφεντικά των EV.

Μια μεγαλύτερη ανησυχία για την ΕΕ είναι η προσπάθεια του Πεκίνου να στηρίξει την οικονομική του εταιρική σχέση με τη Ρωσία, καθώς ο επιθετικός πόλεμος της Μόσχας κατά της Ουκρανίας βαθαίνει την απομόνωσή της από τη Δύση.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Wang Yi, μιλώντας την Τρίτη με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, είπε ότι και οι δύο χώρες «θα αναζητήσουν πιο ενεργά σημεία σύγκλισης» και «να ενώσουν τα χέρια για να εξασφαλίσουν σταθερότητα για τις παγκόσμιες βιομηχανικές και εφοδιαστικές αλυσίδες».

Αυτό έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το γεωπολιτικό παιχνίδι της ΕΕ.

Σε μια ομιλία στο Πρίνστον, η Vestager αναμένεται να επικαλεστεί την ιδέα της ευρύτερης χρήσης των λεγόμενων αξιολογήσεων αξιοπιστίας. Αυτά τα κριτήρια, όπως αναμένεται να πει ο επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ασφάλεια των δεδομένων, τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Προς το παρόν, η Κίνα έχει καταλάβει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς στις ανεμογεννήτριες.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση, σε διάστημα τεσσάρων ετών, το μερίδιο αγοράς της Κίνας όσον αφορά τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις αυξήθηκε από 37 τοις εκατό σε περισσότερο από 55 τοις εκατό το 2022.

Στον αντίποδα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, το μερίδιο των οποίων μειώθηκε από 55% σε 42% την ίδια περίοδο.

Υπάρχει «πολύ πραγματικός κίνδυνος η επέκταση της αιολικής ενέργειας να γίνει στην Κίνα, όχι στην Ευρώπη», δήλωσε ο εμπορικός οργανισμός WindEurope που εδρεύει στις Βρυξέλλες σε δήλωση στο POLITICO.

Αυτό οφείλεται στις κρατικές επιδοτήσεις της Κίνας, λένε οι ειδικοί. «Το κινεζικό αιολικό συγκρότημα είναι δικαιούχος άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας», δήλωσε ο Joseph Webster, ανώτερος συνεργάτης στο Global Energy Center του Atlantic Council.

Το Πεκίνο, οι επαρχιακές και τοπικές κυβερνήσεις, «πλούσιες επιδοτήσεις σε κινεζικούς βιομηχανικούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένων απευθείας στην αιολική βιομηχανία αλλά και σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως ο χάλυβας και η ναυπηγική βιομηχανία» είναι απαραίτητοι για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, πρόσθεσε ο Webster.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι κατασκευαστές αιολικής ενέργειας και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ξένες επιδοτήσεις που τους παρείχαν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Η Κίνα απάντησε επίσης πριν από την ομιλία της Vestager, αποκαλώντας τις έρευνες κατά των επιδοτήσεων «οικονομικό εξαναγκασμό» - μια κατηγορία που η ΕΕ έχει χρησιμοποιήσει κατά του Πεκίνου στο παρελθόν.

Ο Wang Lutong, επικεφαλής του τμήματος Ευρώπης του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο X: «Προτρέπουμε την ΕΕ να μην χρησιμοποιήσει τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις ως εργαλείο προστατευτισμού και οικονομικού καταναγκασμού και να σταματήσει να παρεμβαίνει στην κανονική επιχειρηματική λειτουργία».

Πηγή: skai.gr

