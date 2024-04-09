Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στάση στο Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, έκανε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον πριν από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, ώστε να έχει συνάντηση με τον εκ νέου διεκδικητή της προεδρίας των ΗΠΑ.

Σκοπός της παράκαμψης αυτής από τον λόρδο Κάμερον πιστεύεται ότι ήταν κυρίως να παροτρύνει τον κ. Τραμπ να συνεχίσει την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία σε περίπτωση εκλογής του στην προεδρία.

Η συνάντηση περιγράφεται από πολιτικούς σχολιαστές ως δυνητικά αμήχανη στιγμή για τον επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, καθώς στο παρελθόν ο λόρδος Κάμερον είχε χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «οπαδό του προστατευτισμού, ξενοφοβικό και μισογύνη». Είχε επίσης χαρακτηρίσει το σχέδιο Τραμπ περί απαγόρευσης εισόδου μουσουλμάνων στις ΗΠΑ «διχαστικό, ανόητο και λανθασμένο».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Γάζα και το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος του Foreign Office σχολίασε πως είναι «κοινή πρακτική» υπουργοί να έχουν συναντήσεις με υποψηφίους της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό στο πλαίσιο τακτικών διεθνών επαφών».

Στην Ουάσιγκτον ο λόρδος Κάμερον θα έχει συνάντηση για τα ίδια θέματα με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, καθώς και με στελέχη του Κογκρέσου. Βασική αποστολή του είναι να πείσει τους Ρεπουμπλικανούς να άρουν τα προσκόμματα στην έγκριση του νέου χρηματοδοτικού πακέτου για την Ουκρανία.

Σε άρθρο που συνυπέγραψε με τον Γάλλο ομόλογό του Στεφάν Σεζουρνέ πριν την αναχώρηση για τις ΗΠΑ ο λόρδος Κάμερον προειδοποίησε: «Η Ουκρανία πρέπει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Αν χάσει η Ουκρανία, χάνουμε όλοι».

