Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας δημοτικός υπάλληλος σκοτώθηκε στην κομητεία Γουέξφορντ της Ιρλανδίας όταν οι θυελλώδεις άνεμοι της Καταιγίδας Γιούνις ξερίζωσαν δέντρο το οποίο τον καταπλάκωσε.

Ο ηλικίας περίπου 60 ετών άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο για να απομακρύνει σπασμένα κλαδιά.

