Η επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας Eunice σάρωσε σήμερα την Βρετανία προκαλώντας τεράστια προβλήματα.

Η οροφή της O2 Arena καταστράφηκε από την καταιγίδα, φορτηγά αναποδογύρισαν και δέντρα έπεσαν, μετά το χτύπημα των ισχυρότερων ανέμων που έχουν καταγραφεί ποτέ στο νησί, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, η ορμή του ανέμου έσκισε τα πάνελ στην οροφή της O2 Arena.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae